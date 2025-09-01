Álvaro Angulo, novedad en Selección Colombia; "no sé si sea sorpresa; vengo bien"

Luego de la lesión de Deiver Machado el fin de semana antes de que se uniera a la selección Colombia, el técnico Néstor Lorenzo llamó al lateral Álvaro Angulo de Pumas, para completar la cuota de laterales por la banda izquierda. El jugador de 28 años recibió el llamado luego de mostrar un excelente nivel desde hace varias temporadas.

Angulo, quien actúa hoy en la liga mexicana, llega al equipo nacional luego de haber jugado siete partidos con su club, anotar dos goles y recibir una tarjeta roja. Sin embargo, ha sido un habitual en el 'once' del técnico Efraín Juárez, disputando 601 minutos, en los encuentros que ha encarado el cuadro felino.

El lateral arribó al equipo 'manito' luego de su paso por Independiente de Avellaneda de la liga argentina, en donde tuvo participación en 24 partidos entre liga, copa argentina y Copa Sudamericana, en los que anotó 5 goles y tuvo gran rendimiento. No obstante, por discrepancias con la dirigencia del equipo de Avellaneda, salió pronto del club.

En Colombia Álvaro Angulo tuvo un destacado recorrido por Atlético Nacional, en donde ganó cuatro títulos, dos copas Colombia y dos ligas, consagrándose como uno de los mejores laterales izquierdos de nuestro país. En el 'verde' el jugador tuvo excelentes estadísticas, anotó 11 goles y brindó 5 asistencias en los 101 partidos que jugó con esa camiseta. Precisamente en el 'rey de copas' Angulo coincidió con el entrenador Efraín Juárez, hoy por hoy técnico de Pumas, con el que logró gritar campeón en la Liga Betplay 2024-II y la Copa Colombia del mismo año.

Álvaro Angulo, en su paso por Independiente AFP

El defensor colombiano se caracteriza por su gran capacidad atlética, que le permite recorrer toda la banda izquierda sin problemas, y por el desequilibrio que genera en la parte ofensiva, que lo hace llegar de manera constante al área rival y anotar goles y dar asistencias, por lo cual fue llamado a la Selección Colombia dado su buen rendimiento y características que no tienen todos los laterales 'cafeteros'.

Angulo, a su llegada al país, dio algunas declaraciones sobre su llamado:

Sobre si estaba contento y si fue una sorpresa para él: "Sí claro que sí, no sé si sorpresa, porque obviamente venía haciendo las cosas muy bien desde hace mucho tiempo, pero sí muy feliz de estar aquí."

Sobre la esperanza de la clasificación al Mundial: "Claro que sí, yo sé que es un momento muy importante para nuestra Selección y Dios permita que se pueda dar."