¿Quién sería el nuevo técnico del América? Uno de los candidatos ya fue campeón con el equipo

América de Cali atraviesa una profunda crisis de resultados que tienen en la cuerda floja a su entrenador, el argentino Diego Gabriel Raimondi, que llegó a la institución a mitad de 2025.

Sus números al frente del elenco escarlata no lo han acompañado si se tiene en cuenta la reciente eliminación en Copa Sudamericana y el penúltimo puesto en la actual Liga Betplay con 5 puntos de 35 posibles.

A esto se suma una seguidilla de 7 partidos sin triunfos, racha traducida en 6 derrotas y un empate, con lo cual se agota la paciencia de los aficionados, que han protestado en diferentes oportunidades por el nivel de su escuadra.

Por ello, parte de los señalamientos recaen sobre el timonel, que tendría las horas contadas en el cargo, según ha informado la prensa deportiva de Cali.

En ese sentido, se empiezan a barajar los nombres de sus posibles sustitutos y en esa lista pican en punta dos extranjeros de reciente pasado por el fútbol colombiano. De hecho, uno de los que suena ya fue campeón con el América.



Candidatos pare reemplazar a Diego Raimondi en el América

La dirigencia del conjunto estaría estudiando las hojas de vida del argentino Juan Cruz Real y del uruguayo Pablo Repetto, según informó el periodista Ricardo Orrego en 'Blu Radio'.

Real, de 48 años de edad, ya estuvo en el América y fue campeón en la temporada 2020, cuando los ‘Diablos’ obtuvieron su estrella 15, la última de su historial.

Además, ha tenido paso por otros clubes colombianos, como Alianza Petrolera, Jaguares de Córdoba, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima. Su último equipo fue Belgrano de Córdoba, en su país.

Ente tanto, Repetto, de 51 años y dilatada carrera como estratega, no ha dirigido antes al América, pero sí estuvo recientemente en el fútbol colombiano con Atlético Nacional, en la temporada 2024.

En su pasado ha sido múltiple campeón de Ecuador con Liga de Quito y de Uruguay con Nacional de Montevideo. También ha dirigido en México, Paraguay, Bolivia y Emiratos Árabes.

Resta esperar las decisiones de los directivos americanos, ya que el siguiente reto del equipo es el miércoles 3 de septiembre de local contra el Atlético Bucaramanga en cumplimiento del cotejo de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, serie que en su duelo de ida tuvo derrota escarlata 1-0.