Foto y queja de Neymar por la última agresión jugando con Santos; no lo respetan

Por la fecha 22 del Brasileirao, Santos recibió en el estadio Urbano Caldeira a Fluminense en un partido que terminó con empate 0-0. El encuentro contó con la presencia de Neymar, quien disputó los 90 minutos con la camiseta del conjunto paulista. El astro brasileño, además, fue amonestado durante el compromiso.

Más allá del resultado final y del rendimiento futbolístico del delantero de 32 años, lo que acaparó la atención fueron las declaraciones y publicaciones del jugador tras el choque frente al equipo carioca.

La queja de Neymar, tras el partido con Fluminense

A través de sus redes sociales, Neymar compartió imágenes en las que mostró las secuelas que le dejó el juego fuerte de algunos rivales. En sus historias de Instagram publicó una fotografía de su pierna con varios cortes y acompañó la imagen con un mensaje de inconformidad.

“Sé que no puedo enojarme y que me saquen una tarjeta amarilla… pero siempre, aunque sea sin querer, ¡también es una tarjeta roja! Lo que me irrita es que estos incidentes pueden acabar siendo 10 largos meses”, escribió Neymar.

Neymar, jugador del Santos de Brasil @neymarjr/Instagram

Neymar se refirió a su ausencia en Brasil

El delantero del Santos tampoco fue parte de la convocatoria de la Selección de Brasil para los compromisos de las jornadas 17 y 18 de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Chile y Bolivia, en la doble fecha previa al cierre del certamen.

En un inicio se especuló que la ausencia de Neymar estaba relacionada con problemas físicos, pero el mismo jugador aclaró la situación.

"Tuve un edema en el abductor. Fue incómodo, en verdad, que no fue nada del otro mundo, tanto que hoy jugué. Contra el Bahia (el domingo pasado) no iba a jugar (por sanción). Entonces, prefirieron preservarme de los entrenamientos para poder recuperarme. Creo que me quedé fuera (de la selección) por opción técnica, creo que no tiene nada que ver con mi condición física", explicó el futbolista en rueda de prensa posterior al empate con Fluminense.

De esta manera, el jugador aclaró que su ausencia se debió a una decisión técnica del entrenador Carlo Ancelotti, y no a una lesión que comprometiera su presente en el Brasileirao.



Neymar en la presente campaña con Santos

En la actual temporada, Neymar ha disputado un total de 20 partidos con Santos en todas las competiciones. Durante estos compromisos ha marcado seis goles y ha entregado tres asistencias, acumulando 1.433 minutos en cancha.