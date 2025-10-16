Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alfredo Morelos rompe el silencio tras la polémica sanción impuesta por la Dimayor

Alfredo Morelos rompe el silencio tras la polémica sanción impuesta por la Dimayor

El delantero de Atlético Nacional fue castigado por el ente rector del fútbol colombiano, tras su polémicas declaraciones en el que aceptó haber simylado una falta que terminó en penal

Por: Javier García
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional
Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad