Alfredo Morelos rompe el silencio tras la polémica sanción impuesta por la Dimayor

Alfredo Morelos recibió un fuerte castigo por parte de la Dimayor a raíz de lo sucedido durante el encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025 entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, disputado el pasado 5 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja.

El compromiso finalizó 1-1, con goles de Johan Bocanegra para los ‘ajedrezados’ y del propio Morelos, quien igualó el marcador sobre el final mediante un polémico penalti que terminó siendo la causa de su sanción.

Alfredo Morelos tuvo una noche llena de polémicas. Foto: Atl. Nacional.

La jugada se produjo sobre los 90 minutos, cuando Arlen Banguero presuntamente cometió una falta sobre el atacante dentro del área. El árbitro Jairo Mayorga sancionó el penalti tras revisar la acción en el VAR, decisión que desató el reclamo de los jugadores y el cuerpo técnico de Chicó.

Sin embargo, lo que más generó controversia fueron las declaraciones posteriores del delantero, quien reconoció haberse dejado caer en la jugada:

“Obviamente, cuando siento ese contacto, me tiro. Soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró anotar”, sentenció el exjugador del Rangers de Escocia.

A raíz de estas palabras, la Dimayor emitió un comunicado oficial informando la sanción impuesta al atacante de Nacional:

“Se ha decidido sancionar al señor Alfredo José Morelos Avilez, jugador del registro del Club Atlético Nacional S.A., con suspensión de dos (2) semanas y multa de sesenta (60) SMLMV equivalentes a ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos ($85.410.000), por incurrir en la infracción descrita en el literal 1) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.”

Alfredo Morelos se pronunció tras la sanción de Dimayor

Aunque no se refirió directamente al castigo, el delantero de 29 años compartió en sus historias de Instagram un mensaje cargado de fe y reflexión.

“A veces las pruebas parecen más grandes que nuestras fuerzas, pero no olvides que Dios nunca permite una carga sin propósito. Cada lágrima, cada silencio y cada espera están formando en ti una fe más firme y un corazón más fuerte”, escribió Morelos.

Posteriormente añadió: “Dios no te ha dejado ni te dejará: Él está obrando, incluso cuando no lo ves. Confía, porque lo que hoy parece una pérdida, mañana será tu testimonio. Amén.”

Mensaje Alfredo Morelos @alfredomorelos30/Instagram

Con esta publicación, el atacante parece enviar un mensaje de resiliencia mientras cumple la sanción impuesta por la Dimayor y se prepara para su regreso a la competencia.