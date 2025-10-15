César Torres, tras derrota de la Selección Colombia Sub-20: "Fracasamos, queríamos la copa"

Terminó el sueño mundialista de la Selección Colombia Sub-20, que cayó 1-0 frente a Argentina en el Estadio Nacional de Santiago, donde Mateo Silvetti acabó con las ilusiones del equipo dirigido por César Torres.

Como premio de consolación, la Selección Colombia Sub-20 se medirá con Francia por el tercer lugar del certamen, en un duelo que se disputará el 18 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago.

“Este país merece ganar, los chicos merecían ganar”

César Torres, técnico de Selección Colombia Sub-20 - Foto: AFP

Publicidad

César Torres habló en zona mixta luego de la dolorosa derrota de Colombia ante Argentina, que buscará su séptima corona en la cita orbital juvenil en suelo chileno.

“Este país merece ganar, estos chicos merecían ganar, pero no es de merecimientos, es de competir y hacerlos. No podemos hacernos expulsar cometiendo este tipo de cosas, no justifico la expulsión. Estuvimos muy cerca, yo creo que todo el mundo lo sintió. Hay que seguir aprendiendo, nos sigue faltando el nivel de exigencia, tiene que ser alto en todos, de parte mía y de los jugadores (…) esta camiseta la hemos defendido a muerte y lo vamos a hacer hasta el sábado”, dijo inicialmente el entrenador de la Selección Colombia.

Publicidad

Y añadió: “No son excusas, buscamos el partido, fuimos por ellos. Hay que felicitarlos, ganaron bien y hay que masticar el dolor, tragarlo y mañana saldrá el sol. Tenemos que ir a ganar el último partido para terminar en el podio”.

Del mismo modo, destacó: “Le entrego al fútbol 21 chicos que son excelentes seres humanos, respetuosos, son personas que ya tienen la camiseta de la selección y saben que es competir para ganar. Después se van llenos de valor y de principios (…) nos vamos a extrañar muchísimo porque lo dan todo, yo no tengo nada que cuestionarles. Yo sí siento que me faltó. Fracasamos, queríamos llevar un título para Colombia, pero bueno, ahora hay que buscar llevarle el tercer lugar (…) la selección les va a ayudar a afrontar la vida y la van a afrontar”.

¿A qué horas juega Colombia?

El partido por el tercer lugar entre Colombia y Francia está pactado para este sábado 18 de octubre a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana).