Jhon Durán, sin dolor eterno; noticias de última hora que retumban en Fenerbahce

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán no atraviesa su mejor momento en Turquía. El jugador de 21 años, quien milita en el Fenerbahce a préstamo del Al Nassr, ha tenido que lidiar con problemas físicos que le han impedido tener continuidad en el equipo. Aunque su potencial y juventud generaron grandes expectativas a su llegada, las lesiones han frenado su progreso en la Superliga Turca.

En las últimas semanas, Durán se reincorporó gradualmente a los entrenamientos del conjunto ‘canario’, con la esperanza de volver pronto a la competencia oficial. Su último partido fue ante el Benfica, en el duelo correspondiente a los playoffs de la Champions League, donde el Fenerbahce quedó eliminado. Desde entonces, el colombiano ha estado ausente en ocho compromisos entre la liga local y la UEFA Europa League, un periodo en el que el club ha mostrado altibajos en su rendimiento.

El atacante antioqueño también ha sido foco de críticas por parte de la prensa turca, que ha cuestionado su rendimiento y adaptación. Desde su llegada, suma apenas un gol y una asistencia en seis apariciones, números que contrastan con las expectativas que había generado su fichaje. No obstante, el principal obstáculo para Durán ha sido su estado físico. El jugador sufrió una lesión en el músculo tibial anterior, lo que incluso lo llevó a desplazarse a Barcelona para someterse a una revisión médica especializada y acelerar su proceso de recuperación.



¿Qué dicen de Jhon Durán en Turquía?

Jhon Durán con el Fenerbahçe - Foto: AFP

En los últimos días, medios deportivos turcos han informado sobre la evolución del delantero colombiano. El periodista Erdem Akbaş compartió detalles alentadores sobre su proceso:



“Jhon Durán ha empezado a trabajar con el balón. Intenta compensar sus deficiencias físicas. El jugador prácticamente no siente dolor y continúa trabajando para fortalecer sus músculos. Su estado mental es mucho mejor que su estado físico”, señaló el comunicador, dejando entrever que el futbolista avanza positivamente en su recuperación.

🚨Jhon Duran topla çalışmalara başladı. Fiziksel eksiğini de kapatıyor. Ağları artık yok denecek kadar az. Bir yandan da güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Duran oynamak Fenerbahçe’ye katkı vermek istiyor. Hem hoca hem başkan sürekli oyuncuyla iletişimde. pic.twitter.com/RUcY6LNmts — Erdem Akbaş (@erdemakbs) October 15, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce?

El Fenerbahce volverá a la acción por la fecha 9 de la Superliga Turca el próximo domingo 19 de octubre, cuando reciba en el Estadio Şükrü Saracoğlu al Fatih Karagümrük. El compromiso está programado para las 12:00 p. m. (hora colombiana), y se espera que el equipo logre un triunfo que le permita seguir en la lucha por los primeros lugares, mientras Durán continúa su puesta a punto para regresar al terreno de juego.