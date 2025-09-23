Así de lejos llegaría la Selección Colombia en el Mundial Sub-20; predicción de IA causa ilusión

La Selección Colombia afrontará el Mundial Sub-20 de Chile 2025 con el rótulo de favorita para la fase de grupos, en la que no debe enfrentar a ninguna potencia, pues sus rivales serán Arabia Saudita (29 de septiembre), Noruega (octubre 2) y Nigeria (octubre 5).

Los ‘cafeteros’ llegan al certamen como terceros del pasado Sudamericano, en el que quedaron por detrás de Brasil y Argentina, respectivamente, y arrastran como antecedente su arribo hasta cuartos de final en la Copa del Mundo anterior, la de Polonia 2023.

En consecuencia, su verdadero reto está después de la instancia inicial, en la que habrá 6 cuadrangulares, de los que avanzarán a la siguiente instancia los 2 primeros equipos de cada zona y los 4 mejores terceros. Es decir, las posibilidades de eliminación son muy pocas.

Bajo esa luz, la meta de Colombia no solo es dominar su grupo, también le apunta a seguir avanzando en las etapas de eliminación directa, en donde hay otro tipo de oponentes y de presión.

En ese sentido, se hace pertinente indagar hasta dónde llegará el conjunto amarillo en el Mundial de Chile, donde su sede de concentración será la ciudad de Talca, en la que tendrá sus primeros 3 compromisos.



Así le irá a la Selección Colombia en el Mundial 2025, según la IA

En consulta hecha a la inteligencia artificial de ChatGTP, se obtuvo como resultado un pronóstico optimista para el combinado ‘cafetero’, pues igualaría su desempeño del Mundial pasado, el de Polonia 2023.

“Lo más probable es que Colombia llegue hasta los cuartos de final en el Mundial Sub‑20 de Chile 2025”, apuntó la plataforma.

Y agregó sobre las opciones de título: “No le veo ganando el torneo, a menos de que haya un desempeño realmente excepcional. Quizá llegue a semifinales si todo le sale muy bien”.

En ese sentido, la predicción fue puntual al manifestar lo más fijo es que Colombia, en un escenario realista, “caiga en cuartos de final después de una muy buena fase de grupos y posiblemente un octavo difícil”.

Finalmente, la IA indicó que aunque los puntos fuertes de los ‘cafeteros’ son el talento y su motivación, les jugaría en contra su “inconsistencia en instancias decisivas y manejo de la presión en momentos adversos”.