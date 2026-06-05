Jhon Córdoba y la verdad de su lesión en Selección Colombia; "hubo mucha desinformación"

"Tengo mucha motivación porque este es el primer trabajo que se ha realizado durante todo el año. Esperamos aportar lo mejor de nosotros aquí, trabajando en equipo junto con mis compañeros". Esas fueron las primeras palabras de Jhon Córdoba, delantero de la Selección Colombia, en una corta charla con Juan Pablo Hernández, enviado especial de Gol Caracol al cubrimiento del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que se jugará desde el próximo 11 de junio y en el que los nuestros quedaron encuadrados en el grupo K frente a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

El delantero del registro del Krasnodar, de Rusia, ha estado en boca de muchos en la previa al certamen orbital, a causa de una dolencia que lo ha afectado y que fue puesta sobre la mesa por parte del propio Néstor Lorenzo, en una rueda de prensa de hace unos días.

Sobre eso habló el chocoano y aseguró que "hubo mucha desinformación durante estos últimos días, pero afortunadamente ya he podido comenzar con los trabajos. Además, gracias a Dios, no tengo ninguna lesión de rodilla, así que esperamos poder llegar en buenas condiciones".

Cabe indicar que Córdoba no estuvo ni un minuto en el partido en el que el seleccionado colombiano le ganó por un 3 a 1 a su similar de Costa Rica, en la despedida oficial de la hinchada en El Campín, y según sus propias palabras, presente una satisfactoria evolución para ser tenido en cuenta por el profesor Lorenzo.



James Rodríguez y Jhon Córdoba con Selección Colombia - Foto: AFP

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"Como siempre, el grupo está unido, y eso es lo más importante para encaminar el trabajo hacia los objetivos que queremos alcanzar en el Mundial", finalizó el hombre surgido en la cantera del Envigado y a quien se le nota la expectativa por poder aportar al máximo a Colombia.

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

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La Selección Colombia volverá a jugar este domingo 7 de junio, en la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, frente a Jordania, en el que será el último partido previo a su participación en el Mundial 2026. Este duelo se verá en VIVO en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu.