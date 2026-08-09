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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Mundialista con la Selección Colombia ya tendría nuevo equipo en Brasil, falta poco

Mundialista con la Selección Colombia ya tendría nuevo equipo en Brasil, falta poco

Se trata de uno de los jugadores que disputó el Mundial 2026 con la Selección Colombia. En su club lo descartaron, pero todo apunta a que tiene acuerdo con otro equipo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de ago, 2026
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Selección Colombia Mundial 2026
Selección Colombia Mundial 2026
AFP

Uno de los jugadores de la Selección Colombia que no la pasa bien en la actualidad es Kevin Castaño, quien fue apartado por River Plate, generando dudas sobre su futuro. Lo que estaba claro es que el club argentino y en especial Eduardo Coudet no lo tenían en sus planes y por eso tuvo que buscar nuevo equipo, tarea que ya habría logrado.

Según la prensa brasileña, el volante ya tiene todo listo con histórica escuadra. "El Atlético-MG anunció que ha llegado a un acuerdo para el centrocampista Kevin Castaño, de River Plate, Argentina. El jugador de 25 años ya está en Belo Horizonte para someterse a pruebas médicas y, posteriormente, firmar un contrato de cesión con opción de compra hasta final de año", reveló 'Globo Esporte'.

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Lo de Castaño no se trataría de una elección al azar y apuntan que sería de inmediato incluido en el once inicialista de 'los gallos'. "Llega al Atlético para ocupar la vacante de centrocampista titular. La tendencia es que Castaño sea el titular del equipo liderado por Eduardo Domínguez", agregaron.

Kevin Castaño.jpg
Kevin Castaño
Foto: River Plate.

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La contratación del colombiano tiene como objetivo ajustar la defensa, la cual se ha visto vulnerada ante la ausencia de un jugador de esas cualidades. "Castaño tiene contrato con River hasta finales de 2028. En Galo, el atleta será el único centrocampista defensivo. El DT de Atlético había estado utilizando a Alan Franco y Pérez para ese papel", concluyeron.

Castaño acumula 173 partidos en su recorrido por clubes, con 10.920 minutos disputados. Su etapa más extensa fue con Águilas Doradas, donde registró 81 encuentros, 2 goles, 5 asistencias y 18 tarjetas amarillas, en 5.326 minutos. En River Plate suma 45 partidos, 2 asistencias, 12 amarillas y 3.160 minutos. Con Krasnodar disputó 32 juegos, marcó un gol, dio 4 asistencias y recibió 4 amarillas, mientras que en Cruz Azul participó en 15 encuentros, aportó una asistencia, vio 2 amarillas y acumuló 855 minutos. En total, registra 3 goles, 12 asistencias, 36 amarillas y una amarilla-roja.

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