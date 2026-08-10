Néstor Lorenzo envió un mensaje de "solidaridad y apoyo" a Colombia, tras terremoto

El fuerte terremoto que sacudió a Colombia durante la mañana de este lunes 10 de agosto generó preocupación en diferentes regiones del país y provocó numerosas reacciones de solidaridad. Una de ellas llegó desde el entorno de la Selección Colombia, pues Néstor Lorenzo, director técnico del combinado nacional, dedicó un sentido mensaje a las personas afectadas.

El sismo, registrado en horas de la mañana, tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se ubicó en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. El movimiento telúrico fue sentido con fuerza en diferentes zonas del territorio nacional, incluyendo ciudades como Bogotá y Medellín.

En medio de la situación, Lorenzo utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a quienes resultaron afectados por la emergencia.

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El entrenador argentino publicó una imagen con la bandera de Colombia y un mensaje en el que manifestó: "Mi solidaridad y apoyo para las personas afectadas por el terremoto en Colombia".



La publicación estuvo acompañada por una segunda frase que invitó a los colombianos a mantenerse unidos durante el difícil momento: "Todos unidos para afrontar este duro momento".

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia AFP

De esta manera, el técnico de la Selección Colombia se sumó a las diferentes voces que han expresado su solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto, especialmente en las zonas donde se reportaron mayores consecuencias.

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El movimiento telúrico ocurrió hacia las 7:34 de la mañana, de acuerdo con los reportes conocidos tras el evento, y su intensidad hizo que fuera percibido en buena parte del país.

Lorenzo, quien se encuentra al frente de la Selección Colombia en el proceso rumbo a los próximos compromisos internacionales, aprovechó así sus redes sociales para enviar un mensaje de respaldo en un momento de preocupación para millones de colombianos.