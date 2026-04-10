Así fue el gol de Gisela Robledo para la victoria de Colombia femenina contra Venezuela

Gisela Robledo puso a celebrar a millones de personas en el país. Este viernes 10 de abril, por la fecha 5 de la Liga de Naciones femenina, fue la encargada de darle la victoria a la Selección Colombia sobre Venezuela. Razón por la que la euforia y alegría fueron evidentes en ella, sus compañeras, cuerpo técnico y miles de aficionados.

Todo ocurrió al minuto 79, cuando se presentó una confusión en la defensa 'vinotinto'. Eso fue aprovechado por la delantera 'cafetera', quien controló el balón con el pecho, ganó en potencia y, adentro del área, definió de una gran manera, cruzando su remate. De esa manera, las dirigidas por Ángelo Marsiglia ganaron por 2-1.

La Selección Colombia venció a Venezuela en la Liga de Naciones femenina Federación Colombiana de Fútbol

Vea el gol de Gisela Robledo con Colombia vs. Venezuela en la Liga de Naciones

¡Se va arriba Colombia!



Gisela Robledo entró al área y dispara hacia el arco derecho para poner el 2-1 en el minuto 80 del partido.



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