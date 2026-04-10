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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así fue el gol de Gisela Robledo para la victoria de Colombia femenina contra Venezuela

Así fue el gol de Gisela Robledo para la victoria de Colombia femenina contra Venezuela

Cuando se jugaban los últimos minutos de partido, Gisela Robledo aprovechó un error y desató la locura en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Gisela Robledo celebra su gol con Colombia frente a Venezuela, por la Liga de Naciones femenina
Gisela Robledo celebra su gol con Colombia frente a Venezuela, por la Liga de Naciones femenina
AFP

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