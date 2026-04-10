Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, tras Colombia 2-1 Venezuela

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Apasionante jornada de la Liga de Naciones femenina. Desde el pasado 2 de diciembre de 2025, no había acción en este torneo, por lo que la espera fue larga. Después de cuatro meses, regresaron los partidos y hubo noticias, sorpresas y movimientos interesantes de cara a la clasificación al Mundial, que será en Brasil, en el 2027.
Todo empezó con el triunfo de Perú por 2-1 sobre Uruguay, montándose en la pelea. Recordemos que solo los dos primeros van directo a la cita orbital, mientras que el tercero y cuarto disputan el repechaje. Posteriormente, Paraguay derrotó 2-0 a Ecuador y Argentina hizo lo propio, de visitante, al imponerse por 0-1 a Chile.
La fecha 5 se cerró con el duelo entre la Selección Colombia y Venezuela, en el estadio Pascual Guerrero. Fue el enfrentamiento de favoritos, donde la 'tricolor' ganó 2-1, con goles de Leicy Santos y Gisela Robledo. Quien se reportó en la 'vinotinto' fue Verónica Herrera, pero no fue suficiente y se fueron con las manos vacías.
1. Argentina - 10 pts. (+11)
2. Colombia - 10 pts. (+5)
3. Venezuela - 8 pts. (+6)
4. Chile - 7 pts. (+3)
5. Paraguay - 6 pts. (-1)
6. Perú - 6 pts. (-6)
7. Ecuador - 5 pts. (+1)
8. Uruguay - 2 pts. (-2)
9. Bolivia - 1 pts. (-17)
Perú vs. Paraguay
Día: martes 14 de abril.
Hora: 4:00 p.m.
Ciudad: Cusco.
Bolivia vs. Uruguay
Día: martes 14 de abril.
Hora: 4:00 p.m.
Ciudad: El Alto.
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Venezuela vs. Argentina
Día: martes 14 de abril.
Hora: 6:00 p.m.
Ciudad: Cabudare.
Colombia vs. Chile
Día: martes 14 de abril.
Hora: 8:00 p.m.
Ciudad: Cali.
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El martes 14 de abril no se pierda la fecha 6 de la Liga de Naciones femenina, en especial el partido entre 'la roja' y la 'tricolor', a jugarse en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali. Dicho partido puede verlo, EN VIVO, por la señal principal de Caracol Televisión. De igual manera, ONLINE, por el portal web de Gol Caracol, a través de esta URL (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams) y la aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/), desde las 8:00 p.m.