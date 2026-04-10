Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, tras Colombia 2-1 Venezuela

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, tras Colombia 2-1 Venezuela

Se jugó la fecha 5 de la Liga de Naciones femenina y cada vez falta menos para conocer las dos selecciones que irán al Mundial y las otras dos del repechaje.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia venció a Venezuela en la Liga de Naciones femenina
La Selección Colombia venció a Venezuela en la Liga de Naciones femenina
Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad