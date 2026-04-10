Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina, tras Colombia 2-1 Venezuela

Apasionante jornada de la Liga de Naciones femenina. Desde el pasado 2 de diciembre de 2025, no había acción en este torneo, por lo que la espera fue larga. Después de cuatro meses, regresaron los partidos y hubo noticias, sorpresas y movimientos interesantes de cara a la clasificación al Mundial, que será en Brasil, en el 2027.

Todo empezó con el triunfo de Perú por 2-1 sobre Uruguay, montándose en la pelea. Recordemos que solo los dos primeros van directo a la cita orbital, mientras que el tercero y cuarto disputan el repechaje. Posteriormente, Paraguay derrotó 2-0 a Ecuador y Argentina hizo lo propio, de visitante, al imponerse por 0-1 a Chile.

La fecha 5 se cerró con el duelo entre la Selección Colombia y Venezuela, en el estadio Pascual Guerrero. Fue el enfrentamiento de favoritos, donde la 'tricolor' ganó 2-1, con goles de Leicy Santos y Gisela Robledo. Quien se reportó en la 'vinotinto' fue Verónica Herrera, pero no fue suficiente y se fueron con las manos vacías.



Tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina

1. Argentina - 10 pts. (+11)

2. Colombia - 10 pts. (+5)

3. Venezuela - 8 pts. (+6)

4. Chile - 7 pts. (+3)

5. Paraguay - 6 pts. (-1)

6. Perú - 6 pts. (-6)

7. Ecuador - 5 pts. (+1)

8. Uruguay - 2 pts. (-2)

9. Bolivia - 1 pts. (-17)

Leicy Santos, capitana de la Selección Colombia femenina, anotó contra Venezuela en la Liga de Naciones femenina Getty Images

Resultados de la fecha 5 de la Liga de Naciones femenina

Perú 2-1 Uruguay

Paraguay 2-0 Ecuador

Chile 0-1 Argentina

Colombia 2-1 Venezuela

Programación de la fecha 6 de la Liga de Naciones femenina

Perú vs. Paraguay

Día: martes 14 de abril.

Hora: 4:00 p.m.

Ciudad: Cusco.



Bolivia vs. Uruguay

Día: martes 14 de abril.

Hora: 4:00 p.m.

Ciudad: El Alto.

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Venezuela vs. Argentina

Día: martes 14 de abril.

Hora: 6:00 p.m.

Ciudad: Cabudare.

Colombia vs. Chile

Día: martes 14 de abril.

Hora: 8:00 p.m.

Ciudad: Cali.

La Selección Colombia derrotó a Venezuela, por la fecha 5 de la Liga de Naciones femenina AFP

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¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. Chile?

El martes 14 de abril no se pierda la fecha 6 de la Liga de Naciones femenina, en especial el partido entre 'la roja' y la 'tricolor', a jugarse en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali. Dicho partido puede verlo, EN VIVO, por la señal principal de Caracol Televisión. De igual manera, ONLINE, por el portal web de Gol Caracol, a través de esta URL (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos), el canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams) y la aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/), desde las 8:00 p.m.