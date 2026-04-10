Uno de los partidos más atractivos de la fecha 5 de la Liga de Naciones Conmebol, se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero. Allí, Venezuela y Colombia, dos de los favoritos a hacer con cupos al Mundial, se vieron las caras, y los goles no tardaron en aparecer.

Primero se reportó la 'vinotinto', por intermedio de Verónica Herrera, mientras que Leicy Santos igualó las cosas. Manuela Pavi recibió por la banda, entró al área y fue derribada, sancionándose penalti. Quien se hizo cargo fue la mediocampista, que no perdonó, definiendo con mucha clase e inflando las redes para el 1-1.

Leicy Santos, capitana y mediocampista de la Selección Colombia femenina, en un partido de la Liga de Naciones Conmebol AFP

Vea el gol de Leicy Santos, con Colombia vs. Venezuela, en la Liga de Naciones femenina

¡Empata Colombia! 🇨🇴



Leicy Santos pone el 1-1 con un cobro de penal al palo derecho, luego de que Michelle Romero cometiera falta a Manuela Pavi.



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