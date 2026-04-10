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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el gol de Leicy Santos, con Colombia vs. Venezuela, en la Liga de Naciones femenina

Vea el gol de Leicy Santos, con Colombia vs. Venezuela, en la Liga de Naciones femenina

Con mucha clase y calidad, y dejando claro por qué es la capitana de la 'tricolor', Leicy Santos prendió la fiesta en el estadio Pascua Guerrero con su anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de abr, 2026
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Leicy Santos, capitana de la Selección Colombia femenina, anotó contra Venezuela en la Liga de Naciones femenina
Leicy Santos, capitana de la Selección Colombia femenina, anotó contra Venezuela en la Liga de Naciones femenina
Getty Images

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