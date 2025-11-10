Así fue el gol de Santiago Londoño en Colombia vs Corea del Norte; la fabricó y la ejecutó

La Selección Colombia se fue al entretiempo del partido contra Corea del Norte ganando 2-0 en el Mundial Sub-17, gracias a los goles de Miguel Solarte y Santiago Londoño, quienes pusieron en ventaja a la ‘tricolor’.

Al minuto 24 fue el primer tanto y luego al 33 el delantero centro del combinado nacional luchó la pelota en el área y recibió una falta del arquero asiático.

Con eso, Santiago Londoño tomó la responsabilidad de cobrar desde los doce pasos y no falló en la ejecución del penalti para el 2-0 de la Selección Colombia contra Corea del Norte, en el Mundial Sub-17.



Así fue el gol de Santiago Londoño en Colombia vs Corea del Norte, en Mundial Sub-17: