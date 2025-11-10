Así fue el golazo de Miguel Solarte en Colombia vs Corea del Norte, en Mundial Sub-17; hubo desvío

La Selección Colombia se adelantó 1-0 en el marcador en el partido contra Corea del Norte gracias a un gol de Miguel Solarte al minuto 25 del compromiso de la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17.

Tras una buena jugada colectiva le sirvieron la pelota al lateral izquierdo de la 'tricolor' que la impactó de primera, con potencia y colocación contó con un leve desvío en un defensa asiático que descolocó al arquero rival y el balón terminó al fondo de la red.

La Selección Colombia busca en este partido contra Corea del Norte la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, tras un exigente primera ronda en la que compartió con Alemania, El Salvador y Corea del Norte.



Así fue el gol de Miguel Solarte en Colombia vs Corea del Norte Mundial Sub-17: