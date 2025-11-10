Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así fue el golazo de Miguel Solarte en Colombia vs Corea del Norte, en Mundial Sub-17; hubo desvío

Así fue el golazo de Miguel Solarte en Colombia vs Corea del Norte, en Mundial Sub-17; hubo desvío

El lateral Miguel Solarte puso el 1-0 a favor de la Selección Colombia Sub-17 en el partido de la fecha 3 del Mundial que se juega en Qatar, al minuto 24 del compromiso.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Miguel Solarte Colombia Sub-17

Publicidad

Publicidad

Publicidad