Así quedan las opciones de Colombia Sub-17 tras 1-1 con Alemania; acá el sistema del Mundial 2025

En la ciudad de Doha, en Catar, este martes se presentó el debut de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial que organiza la FIFA y que nos dejó como saldo un empate 1-1 con su similar de Alemania, que se fue en ventaja a los 15 segundos del compromiso. Sin embargo, en la segunda parte llegó la igualdad de los nuestros por intermedio de Juan José Cataño, quien aprovechó una buena jugada de Santiago Londoño e infló la red de los rivales.

Así las cosas, para el seleccionado colombiano que mostró una aceptable imagen en su debut en la cita mundialista contra los alemanes lo que viene es intentar sumar al menos una victoria, bien sea el próximo viernes contra El Salvador o el lunes de la siguiente semana contra Corea del Norte, los otros dos equipos que integran su grupo.

Santiago Londoño, figura de la Selección Colombia, contra Ben Hawighorst, de Alemania, en el Mundial Sub-17 Getty Images

Es oportuno recordar que la Copa del Mundo prejuvenil en territorio catarí se realiza con la participación de 48 seleccionados nacionales, por primera vez en la historia, que se dividen en 12 grupos y el sistema de clasificación es el siguiente: los dos primeros de cada zona avanzarán y adicional a estos, los ocho mejores terceros inscribirán su nombre en la serie de dieciseisavos de final.

De ahí para adelante, serán los famosos mata mata hasta ir clasificándose a octavos, cuartos de final, semifinal y final, que será el 27 de noviembre.

Jornada 2

Viernes 7 de noviembre

Alemania vs República Popular Democrática Corea

El Salvador vs Colombia (7:30 a.m.)

Jornada 3

Lunes 10 de noviembre

El Salvador vs Alemania

Colombia vs República Popular Democrática Corea (8:30 a.m)

Hay que recordar que los compromiso de Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar se podrán ver en vivo en Gol Caracol por su señal HD2, por nuestra página www.golcaracol.com y por la aplicación Ditu.

Los grupos del Mundial Sub 17

Grupo A

Catar

Italia

Sudáfrica

Bolivia

Grupo B

Japón

Marruecos

Nueva Caledonia

Portugal

Grupo C

Costa Rica

Emiratos Árabes

Senegal

Croacia

Grupo D

Argentina

Bélgica

Túnez

Fiyi

Grupo E

Haití

Egipto

Inglaterra

Venezuela

Grupo F

Costa de Marfil

Suiza

México

Corea del Sur

Grupo G

Alemania

Colombia

Corea del Norte

El Salvador

Grupo H

Brasil

Honduras

Indonesia

Zambia

Grupo I

Tayikistán

República Checa

Estados Unidos

Burkina Faso

Grupo J

Panamá

Irlanda

Paraguay

Uzbekistán

Grupo K

Canadá

Uganda

Francia

Chile

Grupo L

Austria

Arabia Saudita

Malí

Nueva Zelanda

