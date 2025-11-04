Así quedan las opciones de Colombia Sub-17 tras 1-1 con Alemania; acá el sistema del Mundial 2025

Publicidad
En la ciudad de Doha, en Catar, este martes se presentó el debut de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial que organiza la FIFA y que nos dejó como saldo un empate 1-1 con su similar de Alemania, que se fue en ventaja a los 15 segundos del compromiso. Sin embargo, en la segunda parte llegó la igualdad de los nuestros por intermedio de Juan José Cataño, quien aprovechó una buena jugada de Santiago Londoño e infló la red de los rivales.
Así las cosas, para el seleccionado colombiano que mostró una aceptable imagen en su debut en la cita mundialista contra los alemanes lo que viene es intentar sumar al menos una victoria, bien sea el próximo viernes contra El Salvador o el lunes de la siguiente semana contra Corea del Norte, los otros dos equipos que integran su grupo.
Es oportuno recordar que la Copa del Mundo prejuvenil en territorio catarí se realiza con la participación de 48 seleccionados nacionales, por primera vez en la historia, que se dividen en 12 grupos y el sistema de clasificación es el siguiente: los dos primeros de cada zona avanzarán y adicional a estos, los ocho mejores terceros inscribirán su nombre en la serie de dieciseisavos de final.
De ahí para adelante, serán los famosos mata mata hasta ir clasificándose a octavos, cuartos de final, semifinal y final, que será el 27 de noviembre.
Jornada 2
Viernes 7 de noviembre
Alemania vs República Popular Democrática Corea
El Salvador vs Colombia (7:30 a.m.)
Jornada 3
Lunes 10 de noviembre
El Salvador vs Alemania
Colombia vs República Popular Democrática Corea (8:30 a.m)
Hay que recordar que los compromiso de Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar se podrán ver en vivo en Gol Caracol por su señal HD2, por nuestra página www.golcaracol.com y por la aplicación Ditu.
Los grupos del Mundial Sub 17
Grupo A
Catar
Italia
Sudáfrica
Bolivia
Grupo B
Japón
Marruecos
Nueva Caledonia
Portugal
Grupo C
Costa Rica
Emiratos Árabes
Senegal
Croacia
Grupo D
Argentina
Bélgica
Túnez
Fiyi
Grupo E
Haití
Egipto
Inglaterra
Venezuela
Grupo F
Costa de Marfil
Suiza
México
Corea del Sur
Grupo G
Alemania
Colombia
Corea del Norte
El Salvador
Grupo H
Brasil
Honduras
Indonesia
Zambia
Grupo I
Tayikistán
República Checa
Estados Unidos
Burkina Faso
Grupo J
Panamá
Irlanda
Paraguay
Uzbekistán
Grupo K
Canadá
Uganda
Francia
Chile
Grupo L
Austria
Arabia Saudita
Malí
Nueva Zelanda