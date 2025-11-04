Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedan las opciones de Colombia Sub-17 tras 1-1 con Alemania; acá el sistema del Mundial 2025

Así quedan las opciones de Colombia Sub-17 tras 1-1 con Alemania; acá el sistema del Mundial 2025

En Catar se juega el Mundial Sub-17 y con el debut del seleccionado colombiano frente a los 'teutones' aprovechamos para darle un vistazo a las posibilidades de clasificación de los de Fredy Hurtado.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 4 de nov, 2025
Comparta en:
Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 llegando al estadio para el partido frente a Alemania
Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 llegando al estadio para el partido frente a Alemania
Foto: X/@FCFSeleccionCol

Publicidad

Publicidad

Publicidad