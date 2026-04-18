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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia y un paso más al Mundial; 0-0 con Argentina, en Liga de Naciones femenina

La Selección Colombia y un paso más al Mundial; 0-0 con Argentina, en Liga de Naciones femenina

Este sábado la Selección Colombia femenina igualó sin gole en Lanús, en su visita al combinado argentino, por la fecha 7 del certamen internacional de Conmebol. Quedan dos jornadas más.

Por: EFE
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia, en partido de la Liga de Naciones femenina
Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia, en partido de la Liga de Naciones femenina
AFP

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