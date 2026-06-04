¿Qué necesita la Selección Colombia para clasificar al Mundial femenino 2027?

La Selección Colombia tendrá su penúltima presentación en la Liga de Naciones femenina, este viernes, recibiendo a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero (Cali), con la mira en asegurar su clasificación al Mundial de mujeres que se llevará a cabo en Brasil, en el 2027.

Por eso, las dirigidas por Ángelo Marsiglia saben que el duelo frente a las 'charrúas' las dejaría listas para estar en la cita orbital del próximo año, que sería el segundo consecutivo y el cuarto en su historia.

¿Cómo clasifica la Selección Colombia al Mundial femenino 2027?

La 'tricolor' actualmente tiene 14 puntos, en el segundo puesto de la tabla de posiciones, solo superada por Argentina, que tiene las mismas unidades, pero tiene mejor diferencia de gol.



Con ese panorama, y a la falta de dos fechas, la Selección Colombia femenina necesita de un empate o una victoria para llegar clasificada al Mundial de la categoría, a la última fecha de la Liga de Naciones Conmebol, que es el torneo que da los cupos al certamen orbital de la FIFA. Venezuela, que está en la tercera casilla, descansa en esta jornada, por lo que solo le resta un compromiso, y actualmente tiene once puntos.

Cabe recordar que a la 'tricolor' le falta jugar contra Uruguay (viernes 5 de junio), equipo que es penúltimo, con apenas cinco unidades. En la última jornada, las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia, y con figuras como Linda Caicedo, Leicy Santos, Mayra Ramírez, entre otras, se medirán a Paraguay, que es sexta, con siete unidades.

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Programación fecha 8 de Liga de Naciones femenina:

Chile vs Ecuador

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Nacional Julio Martínez Pradanos (Chile)

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Colombia vs Uruguay

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero (Colombia)

Bolivia vs Paraguay

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Municipal El Alto (Bolivia)

Argentina vs Perú

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Ciudad de Vicente López (Argentina)

Resultados de la Selección Colombia en la Liga de Naciones femenina 2026

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La 'tricolor' comenzó su camino venciendo 4-1 a Perú, luego fue triunfo 1-2 sobre Ecuador, pero en la tercera jornada sufrieron un sorpresivo empate 1-1 de locales contra Bolivia. En la cuarta jornada el combinado nacional descansó, pero en la quinta fecha volvieron a celebrar, con un trabajado 2-1 sobre Venezuela. Después, fue triunfo 2-0 contra Chile y en la más reciente aparición, igualaron sin goles contra Argentina, que es la actual líder.

Cabe recordar que en caso de asegurar su cupo al Mundial femenino Brasil 2027, la Selección Colombia disputaría su cuarto certamen orbital de la FIFA, tras sus presencias en Alemania 2011, Canadá 2015 y recientemente en Australia y Nueva Zelanda 2023.