Así quedó la tabla de posiciones de Copa América Futsal, tras Colombia 2-2 Chile, en última fecha

La Selección Colombia le dijo adiós a sus ilusiones en la Copa América Futsal 2026 luego del agónico empate 2-2 contra Chile, este jueves, ya que aunque iba ganando en los últimos segundos los australes lo igualaron y con eso se acabaron las chances de pasar a semifinales.

El conjunto dirigido por el técnico Roberto Bruno igualaron con goles de Cristian Neme y Felipe Echavarría, mientras que en el conjunto rival marcaron Bernardo Araya y Tomás Chacón, quien anotó el golazo de la fecha, de chilena, antes del pitazo final en el estadio Oscar Harrison, en Paraguay.

Con este resultado la Selección Colombia ya quedó confirmado en el tercer puesto del grupo B de la Copa América Futsal 2026, y Venezuela y Brasil consiguieron el paso a las semifinales. Ahora, la 'tricolor' disputará el duelo por el quinto puesto, esperando rival entre Perú, Argentina, Uruguay o Paraguay.

Este mismo jueves la 'canarinha' y la vinotinto se medirán en un partidazo, ya clasificados, pero luchando por el liderato, para saber con qué rival tendrán que enfrentarse en la siguiente ronda, pensando en seguir luchando por el título de la Conmebol en esta categoría.



Tabla de posiciones Copa América Futsal 2026, tras Colombia 2-2 Chile:

Grupo B