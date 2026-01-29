Síguenos en:
Así quedó la tabla de posiciones de Copa América Futsal, tras Colombia 2-2 Chile, en última fecha

La Selección Colombia no hizo su tarea de ganar contra Chile, este jueves, y con eso se quedó sin chances de clasificar a las semifinales de la Copa América Futsal 2026.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de ene, 2026
Selección Colombia Copa América Futsal 2026
Selección Colombia en la Copa América Futsal 2026 - Foto:
Conmebol

