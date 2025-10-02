Selección Colombia vs. Nigeria: cuándo es el partido de la fecha 3 del Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 llegó a territorio chileno con la ilusión de hacer historia en el Mundial. Prueba de ello es que tanto jugadores como el cuerpo técnico siempre han expresado su deseo de ser campeones. Con esa mentalidad, la 'tricolor' inició su participación en la cita orbital y consiguió un buen resultado: 1-0 sobre Arabia Saudita, con gol de Óscar Perea.

Ahora, este jueves 2 de octubre, el combinado patrio tuvo su segunda salida en dicho certamen y el rival de turno fue Noruega. Fue duelo de ganadores, teniendo en cuenta que el cuadro europeo se impuso 1-0 a Nigeria. Razón por la que era clave hacerse con los tres puntos, pensando en clasificar a los octavos de final y llegar tranquilos a la fecha 3 de la fase de grupos.

Sin embargo, las cosas no resultaron y la Selección Colombia firmó un empate 0-0. Por eso, los dirigidos por César Torres ya empiezan a pensar en lo que se avecina que es medir fuerzas con Nigeria. Ese compromiso, según la FIFA, está programado para el próximo domingo 5 de octubre, a las 6:00 p.m. (Hora de Colombia), en el estadio Fiscal de Talca, en Chile.

Recuerde que el partido de la Selección Colombia vs. Nigeria, por el Mundial Sub-20, puede verlo a través de la señal principal de Caracol Televisión, EN VIVO y EN DIRECTO. Además, vía internet, ONLINE, cuenta con varias opciones para que no se pierda ni un solo detalle de ese encuentro que es determinante para las aspiraciones del combinado patrio.

El canal oficial de YouTube de Gol Caracol (https://www.youtube.com/@golcaracol/streams), la aplicación de DITU (https://ditutv.lat/descargar/) y también el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) transmitirán este juego. De igual manera, en la página web, encontrará el minuto a minuto, con goles, polémicas y más.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20?

Día: domingo 5 de octubre.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia).

Rival: Nigeria.

Estadio: Fiscal de Talca.

Jornada: fecha 3 del grupo F.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión; YouTube de Gol Caracol; DITU; portal de Gol Caracol.