Selección Colombia vs. Nigeria: cuándo es el partido de la fecha 3 del Mundial Sub-20

Después de vencer a Arabia Saudita, en su debut, y de empatar con Noruega, por la segunda jornada, la Selección Colombia ya piensa en el último juego de la fase de grupos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2025
Jordan García y Kéner González, jugadores de la Selección Colombia Sub-20 contra Noruega, en el Mundial
Federación Colombiana de Fútbol

