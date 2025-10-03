Atención, Selección Colombia: México, próximo rival, en ‘cuidados intensivos’; hay “SOS”

La Selección Colombia se medirá con México y Canadá el sábado 11 y martes 14 de octubre, respectivamente, en duelos de fogueo para la Copa del Mundo programados para llevarse a cabo en Estados Unidos.

Sin embargo, el elenco mexicano, su primer adversario, no la pasa bien, pues afronta múltiples problemas para la conformación de su nómina y llegará lleno de problemas a la contienda contra los ‘cafeteros’.

Los dirigidos por Javier ‘Vasco’ Aguirre no cuentan con ritmo de competencia debido a que no participaron en las Eliminatorias por tener la condición de país sede para el Mundial, lo que les da cupo directo como cabeza de serie.

Adicionalmente, gran parte de sus mejores futbolistas son baja por lesión y los amistosos que hay por delante deberán ser tomados para buscar jugadores de última hora y no para consolidar a la nómina y probar variantes, como ocurre con el resto de selecciones.

Por ello, los choques contra Colombia y Ecuador serán prueba de fuego para los ‘manitos’, que en la cita mundialistas están llamados a ser protagonistas.



México, rival de Selección Colombia, lleno de lesionados: “SOS”

Al respecto, el diario deportivo 'Récord', de los más importantes en territorio azteca, tituló con el popular llamado de auxilio “SOS” antes de relacionar la lista de ausencias.

“Javier Aguirre sufre la baja de Rodrigo Huescas (FC Copenhague), operado de la rodilla y prácticamente fuera del Mundial. Con Raúl Jiménez (Fulham), ‘Piojo’ Alvarado (Chivas), Ángel Sepúlveda (Cruz Azul), Henry Martín (Club América) y ‘Memo’ Martínez (Pumas) también lesionados, el técnico probará opción C y D ante Colombia y Ecuador”, apuntó.

Bajo esa luz, la publicación agregó que en cancha se verá un plantel “que incluirá rostros poco frecuentes, futbolistas que normalmente no tendrían tanto protagonismo”.

Es decir, la Selección Colombia, que presentará a la mayoría de sus figuras, tiene en esta contienda una oportunidad dorada para conseguir un buen resultado que le permita ascender en el ‘ranking’ FIFA y soñar con llegar por esa vía al bombo 1 –el de los cabezas de serie– para el sorteo de grupos de la Copa del Mundo o para afianzarse en el bombo 2.

Hora y TV para los partidos amistosos de Selección Colombia

⦁ Colombia vs. México

Fecha: sábado 11 de octubre

Hora: 8:00 p. m.

Lugar: Arlington (Texas), EE. UU.

Estadio: AT&T

TV: Gol Caracol y Ditu

⦁ Colombia vs. Canadá

Fecha: martes 14 de octubre

Hora: 7:00 p. m.

Lugar: Nueva Jersey, EE. UU.

Estadio: Citi Field

TV: Gol Caracol y Ditu

