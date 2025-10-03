Camilo Vargas, baja en Selección Colombia, había sufrido “alarmante” golpe en último partido

La Selección Colombia convocó a 25 jugadores para los encuentros de fogueo en Estados Unidos contra México y Canadá, programados para el sábado 11 y martes 14 de octubre, respectivamente.

En la lista aparece la base de la nómina utilizada en la Eliminatoria Sudamericana, con la que los tricolores alcanzaron la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

Por ello, llama la atención que Camilo Vargas, actual capitán del Atlas de México, no haya aparecido en la citación, ya que los 3 guardametas convocados fueron Kevin Mier, del Cruz Azul de México; David Ospina, de Atlético Nacional; y Álvaro Montero, de Vélez Sarsfield de Argentina.

Y aunque otras ausencias notables son las del atacante Jhon Arias, del Wolverhampton de Inglaterra; y Jorge Carrascal, del Flamengo de Brasil; la del guardameta es de las que más ruido hace.

Lo particular es que en la mañana del viernes 3 de octubre, cuando se publicó el listado de futbolistas, no hubo en el comunicado de prensa una explicación sobre la no presencia del portero.

Además, el Atlas tampoco había compartido a esa altura del día información que diera luces sobre algún impedimento del bogotano para integrar el combinado nacional.

Lo último que se supo de él fue que venía de recibir un fuerte golpe en el rostro durante la victoria 3-2 en la Liga MX sobre el Necaxa, por lo cual hubo alarma en el terreno de juego.



“Alarma” por golpe de Camilo Vargas en México

La información fue emitida por el diario Récord, de México, que título: “¡Alarmante! Camilo Vargas recibió balonazo en la cara”.

Posteriormente, se desarrolló la información señalando que hubo preocupación en la cancha por su estado tras un mano a mano con el delantero argentino Tomás Badaloni. "Hubo un impacto directo en el rostro del guardameta colombiano, acción que lo dejó muy tocado en el césped”.

Fue tan potente el pelotazo que el árbitro actuó con el "protocolo de contusiones activado”. Incluso, entraron a atenderlo 2 cuerpos médicos, “los del equipo como de la Liga”.

El texto agregó que hubo “momentos de tensión y preocupación”, pero que después de varios minutos se le dio el aval para continuar en cancha.

Incluso, muchos pensaron lo peor, razón por la que se acercaron a él después del susto: “Luego de que Vargas estuvo lejos de peligro, sus compañeros y en las transmisiones del partido, se cayeron en elogios para él”.

Acá, la publicación de Récord con la imagen de Vargas en el momento del impacto: