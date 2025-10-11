Dardos contra la Selección Colombia y las Eliminatorias Sudamericanas; "son mediocres"

La tensión previa al duelo de preparación entre la Selección Colombia y México se ha trasladado del campo a los micrófonos. A pocas horas del duelo que se disputará en suelo norteamericano, la prensa mexicana ha encendido la polémica con declaraciones que han generado indignación en el entorno del fútbol sudamericano. En el programa Fútbol Picante de 'ESPN Norteamérica', varios panelistas aseguraron que México “debió buscar rivales más dignos” que Colombia, desatando un debate que ha cruzado fronteras.

Uno de los periodistas más controversiales del espacio, José del Valle, señaló que Colombia solo logró su clasificación al Mundial “porque el fútbol sudamericano es mediocre”, restándole mérito al nivel competitivo de las eliminatorias de la Conmebol. Sus palabras no tardaron en causar reacción entre aficionados y analistas, quienes recordaron que esas eliminatorias son consideradas las más exigentes del mundo, con campeones mundiales como Brasil, Argentina y Uruguay en la disputa por los cupos.

La comparación también se extendió al terreno individual. En el mismo programa, los comentaristas llegaron a afirmar que Alexis Vega atraviesa un mejor momento “a nivel de clubes” que James Rodríguez, menospreciando la trayectoria y vigencia del mediocampista colombiano, quien tiene protagonismo en León y en la selección nacional. Además, ironizaron sobre el palmarés de Colombia, asegurando que México “presume su Copa Oro”, mientras que la Tricolor “no ha ganado nada importante”.

Sin embargo, los números cuentan otra historia. Aunque el ranking FIFA ubica actualmente a México ligeramente por encima de Colombia, los antecedentes recientes favorecen al combinado dirigido por Néstor Lorenzo. En los últimos enfrentamientos, la Selección Colombia ha mostrado solidez, con un invicto que se prolongó varias fechas y victorias resonantes frente a potencias como Brasil y España.



La Selección Colombia y la Selección de México en un partido anterior Foto: Getty Images

Publicidad

El juego de esta noche se perfila como algo más que un simple partido preparatorio. Será una oportunidad para que Colombia demuestre en el terreno de juego lo que muchos en México parecen ignorar: que su presente futbolístico pasa por un momento ascendente y que el resultado entre ambos países va mucho más allá de los micrófonos. Con figuras como Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Suárez, la 'tricolor' buscará imponer respeto y reafirmar que, en el fútbol, las palabras se las lleva el viento, pero los resultados permanecen.

El árbitro del juego, Ismail Elfath, dará el pitazo inicial a las 8:00 p.m. (hora de Colombia) y el encuentro se podrá observar por la pantalla principal de Caracol Televisión, por la app de Ditu, y por GolCaracol.com. Además, podrá enterarse de todos los detalles del encuentro en el portal web de Gol Caracol, en el siguiente enlace: GOL Caracol: noticias del fútbol colombiano y fútbol mundial.