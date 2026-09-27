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Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia, testigo de un histórico récord de México; algo nunca antes visto

La Selección Colombia, testigo de un histórico récord de México; algo nunca antes visto

El partido preparatorio entre los mexicanos y la Selección Colombia, que finalizó con empate 1-1, quedó en la historia por un hecho sin precedentes.

Por: AFP
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Gilberto Mora, autor del gol de México contra la Selección Colombia, en partido prepartorio
Gilberto Mora, autor del gol de México contra la Selección Colombia, en partido prepartorio
AFP

A sus 17 años, el talentoso mediocampista, Gilberto Mora, vistió por primera vez la camiseta número '10' de la selección mexicana y marcó el gol que rescató el empate 1-1 ante la Selección Colombia, en el inicio de la era del director técnico Rafael Márquez.

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Morita, quien fue el jugador más joven en la pasada Copa del Mundo 2026, firmó su primer gol con el Tri en el estadio M&T Bank en Baltimore.

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México nunca había jugado en esta ciudad estadounidense, pero en este partido contra Colombia convocó a 67.000 espectadores, en su mayoría mexicanos, que quedaron cautivados con la actuación de Mora como orquestador y definidor.

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"Ya sabemos la calidad de Gilberto, intentaremos cuidarlo, protegerlo, desarrollarlo. Es un joven, y entre todos vamos a hacer todo lo posible para que se siga teniendo actuaciones como esta", dijo Márquez.

Al minuto 62 de su partido número 14 con la selección azteca, Mora lució su habilidad con un quiebre en el área ante Jhon Lucumí, experimentado defensor del Juventus, para luego fusilar al portero Álvaro Montero.

Gilberto Mora, figura de México, anotó gol contra la Selección Colombia
Gilberto Mora, figura de México, anotó gol contra la Selección Colombia
AFP

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Colombia se había puesto en ventaja al 10' en su primer avance.

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Richard Ríos se agregó al ataque por el costado derecho y, tras eludir al mexicano Luis Chávez, mandó un servicio al área que Suárez convirtió en gol con un remate de cabeza.

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