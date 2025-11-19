Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia no enfrentará a estos rivales en el Mundial; evitará a varias potencias

Selección Colombia no enfrentará a estos rivales en el Mundial; evitará a varias potencias

Quedó conformado el grupo de equipos que en el sorteo de grupos de la Copa del Mundo no podrán quedar en el mismo cuadrangular de la escuadra ‘cafetera’.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Selección Colombia: rivales que no enfrentará en el Mundial 2026.jpg
La Selección Colombia eludirá al menos a 2 campeones del mundo.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad