Selección Colombia no enfrentará a estos rivales en el Mundial; evitará a varias potencias

El camino clasificatorio para el Mundial 2026 finalizó en todas las confederaciones, dejando establecido el grupo de 42 equipos con cupo asegurado para el campeonato y las 6 plazas de repechaje que se definirán en marzo.

Ahora, resta esperar el ‘ranking’ de selecciones de la FIFA que será publicado el 20 de noviembre de 2025, pues con él se conformarán los 4 bombos que servirán para llevar a cabo el sorteo de grupos de la cita orbital, evento programado para el 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos.

El bombo 1, el de los cabezas de serie, será para los 3 países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) más los 9 mejor ubicados en el escalafón. Luego, según el listado, seguirán los 12 del bombo 2, en donde está la Selección Colombia. Y en ese orden continuarán los bombos 3 y 4, siendo este último al que irán los que ganen las repescas.

Bajo este panorama, se pueden tener algunas pistas sobre el camino que podrá tener cada equipo en la cita orbital.



Rivales que Colombia no enfrentará en el Mundial 2026

El combinado ‘cafetero’ evitará medirse con varias potencias en la fase de grupos de la Copa del Mundo gracias a las reglas del sorteo, como lo son no dejar en un mismo cuadrangular a elencos de una misma confederación.

En ese sentido, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo no se encontrarán de entrada a escuadras de la talla de Brasil y Argentina, actual campeón del mundo.

Además, evitarán a adversarios complicados, como Ecuador, Uruguay y Paraguay. Mientras que a Bolivia, el más débil de Suramérica, sí lo podría enfrentar en caso de que supere el repechaje intercontinental.

Por otra parte, Colombia tampoco podrá ser emparejada en primera ronda con los demás integrantes del bombo 2, al que pertenece, con lo cual eludirá a selecciones como Croacia (tercera en Catar 2022 y subcampeona en Rusia 2018), Marruecos (cuarta en el Mundial de 2022), Suiza (invicta en la Eliminatoria de Europa), Senegal (invicta en la Eliminatoria de África), Japón y Corea del Sur (máximas potencias de Asia), así como Austria y Australia.

Es decir, a falta de que se publique el ‘ranking’ FIFA del 20 noviembre, estos son los equipos que no se cruzarán con Colombia en la fase de grupos de la Copa del Mundo:

⦁ Brasil

⦁ Argentina

⦁ Croacia

⦁ Marruecos

⦁ Uruguay

⦁ Suiza

⦁ Senegal

⦁ Japón

⦁ Irán

⦁ Corea del Sur

⦁ Ecuador

⦁ Austria

⦁ Australia

⦁ Paraguay

Hasta el momento, así están los bombos para el sorteo

⦁ Bombo1

México

Estados Unidos

Canadá

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Brasil

Países Bajos

Bélgica

Alemania

⦁ Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Senegal

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

⦁ Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Costa de Marfil

Túnez

Catar

Uzbekistán

Arabia Saudita

Sudáfrica

⦁ Bombo 4

Repechaje Intercontinental

Repechaje Intercontinental

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Nueva Zelanda

Haití

