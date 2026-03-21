Campeón del Mundo le tiene fe a la Selección Colombia; "está para grandes cosas"

Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en 1986, fue uno de los protagonistas fuera de las canchas durante la ceremonia del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En medio del evento, el exdefensor habló con Gol Caracol y dejó varias reflexiones sobre la actualidad de Argentina, el presente de la Selección Colombia y lo que se viene rumbo al Mundial de 2026.

Al referirse al vigente campeón del mundo, Ruggeri no dudó en destacar su nivel competitivo. “En lo personal, porque no deja de jugar bien, ha mantenido un nivel de juego que le permite ser candidato a ganar nuevamente la Copa del Mundo”, aseguró, resaltando la continuidad del proyecto y la solidez futbolística del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

También fue consultado por los partidos de preparación de la ‘albiceleste’, en especial por los amistosos frente a selecciones como Mauritania y Zambia. Allí explicó la lógica que, según su experiencia, suele primar en este tipo de decisiones. “Nosotros íbamos poco, a veces, con rivales de peso, porque a Bilardo no le gustaba enfrentar a los que más o menos íbamos a terminar peleando la Copa. Trataba de buscar un funcionamiento con equipos que te exigen un poco más. No sé si es bueno o malo; esta Argentina terminó el Mundial después de ganarlo y sigue jugando muy bien la Eliminatoria y la Copa América. Y vos ves el reemplazo con los chicos: entraron bien en el sistema, no tuvieron problemas”, comentó.

Sobre la Selección Colombia, Ruggeri mostró respeto, aunque dejó una reflexión interesante sobre la conveniencia de enfrentar rivales de alto nivel en la preparación. “Me están nombrando equipos como Croacia y Francia, que están en la misma línea de Argentina y que pueden ser candidatos. Si se quiere que el equipo agarre confianza, habría que evitar enfrentarlos. Le tengo fe y me gusta Colombia. Realmente lo ha hecho muy bien y es uno de los que va a clasificar. Ya después hay que tener un día muy bueno y no se puede equivocar, porque no te da revancha”, afirmó.



El exzaguero también se refirió al trabajo de Néstor Lorenzo al frente del combinado nacional. “A la Selección Colombia la veo bien con su entrenador; me tocó jugar con él. La está haciendo jugar bien: es táctico, tiene buen sistema y ojalá a Lorenzo le vaya bien”, señaló.

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Finalmente, habló sobre Lionel Messi y lo que podría ser su última participación en una Copa del Mundo. “Messi sigue siendo el genio de todos estos años y no va a dejar de serlo. Se está preparando sabiendo que es su última Copa del Mundo y con ganas de hacerlo bien. Cuando uno tiene un jugador genio, como Colombia tuvo al ‘Pibe’ en un momento, juega con una ventaja: estos fenómenos, con la cabeza, resuelven situaciones que por ahí los jugadores normales no podemos resolver”, concluyó.

VEA LA ENTRE COMPLETA CON ÓSCAR RUGGERI: