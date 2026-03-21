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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Campeón del Mundo le tiene fe a la Selección Colombia; "está para grandes cosas"

Campeón del Mundo le tiene fe a la Selección Colombia; "está para grandes cosas"

Colombia ilusiona de cara al Mundial 2026: su nivel, el trabajo de Lorenzo y los retos ante rivales fuertes marcan el debate rumbo a una cita en la que quiere ser protagonista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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James Rodríguez y Luis Díaz - Selección Colombia.
James Rodríguez y Luis Díaz - Selección Colombia.
Getty Images.

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