Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Argentina vs. Marruecos, final del Mundial Sub-20 2025; ¿día, hora y dónde ver en TV?

Argentina vs. Marruecos, final del Mundial Sub-20 2025; ¿día, hora y dónde ver en TV?

Después de un largo camino, la edición 34 del Mundial Sub-20 está llegando a su final y falto poco para conocer al nuevo campeón, que tomará la corona de Uruguay.

Por: EFE
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Marruecos y Argentina jugarán la final del Mundial Sub-20 2025, en Chile
Marruecos y Argentina jugarán la final del Mundial Sub-20 2025, en Chile
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad