Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Tadej Pogacar y una sorpresiva revelación; dio el nombre del ciclista que será su sucesor

Tadej Pogacar y una sorpresiva revelación; dio el nombre del ciclista que será su sucesor

Luego de ganar la etapa 6 del Tour de Francia 2026, en una charla, el esloveno Tadej Pogacar señaló sin tapujos quien va a heredar el trono del ciclismo cuando él se marche.

Por: EFE
Actualizado: 9 de jul, 2026
Comparta en:
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
AFP.

El presidente francés, Emmanuel Macron, que acudió a presenciar el final de la última etapa pirenaica del Tour de Francia, aseguró que el líder de la prueba, el esloveno Tadej Pogacar, le dijo que el francés Paul Seixas será su sucesor.

"Creo que Paul ha hecho una gran etapa pese a su juventud. He podido hablar un rato con él y también con Pogacar, que me ha dicho que será su sucesor. Tenemos a dos franceses entre los diez primeros y creo que es algo extraordinario, porque han sabido aguantar pese a que se ha rodado muy rápido", dijo Macron.

La Selección Colombia quedó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026.
Selección Colombia

La Selección Colombia y un tema que no favoreció en el Mundial 2026; más desgaste que otros rivales

Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
Ciclismo

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 6; Tadej Pogacar aplastó a sus rivales

Jhon Arias en Selección Colombia
Selección Colombia

En Palmeiras estallan de felicidad por el buen Mundial 2026 de Jhon Arias; lo esperan ansiosos

"Aún queda mucho por delante, les deseo que puedan ganar alguna etapa y que queden lo más arriba posible en la general", agregó.

El presidente francés señaló que el deporte está dando grandes alegrías al país y mostró su deseo de que se amplifiquen al Mundial de fútbol, donde Francia se juega el pase a semifinales esta noche contra Marruecos.

Paul Seixas, ciclista francés.
Paul Seixas, ciclista francés.
Getty Images.

Publicidad

"La selección me está impresionando, es una de las favoritas, están jugando un juego ofensivo, corren riesgos y sea cual sea el adversario están dejando su impronta en los partidos", comentó.

Desde su llegada al Elíseo en 2017 Macron siempre acude a una etapa del Tour en los Pirineos, donde pasaba sus veranos de niño en casa de sus abuelos.

Publicidad

"Son para mi paisajes familiares y siempre sublimes, con mucho público", afirmó el presidente, encantado de la exhibición de Pogacar que prácticamente dejó decidido el Tour.

"Ha sido una etapa inmensa, se ha batido el récord de ascenso al Tourmalet y Pogacar ha hecho un ataque imperial y un descenso en el que ha corrido muchos riesgos. Yo bajaba siguiéndolo en el coche y ha sido increíble", dijo.

Técnico Zlatko Dalić
Selección Colombia

Zlatko Dalić se marchó Croacia y ahora suena como opción para ser técnico de la Selección Colombia

Balón Adidas Trionda, Mundial 2026
Gol Caracol

Pasó de los estadios del Mundial 2026 a recibir su cartón de bachiller; figura por punta y punta

Jannik Sinner vs. Novak Djokovic
Tenis

Jannik Sinner vs. Novak Djokovic, EN VIVO: hora y dónde ver por TV la semifinal de Wimbledon 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Tadej Pogacar

Paul Seixas

Tour de Francia

Francia

Publicidad

Publicidad

Publicidad