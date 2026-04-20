Resultados de la Maratón de Boston; acá los mejores en multitudinaria carrera atlética

El keniano John Korir rompió este lunes el récord del Maratón de Boston (Estados Unidos) en su edición número 130 con un tiempo de 2h01:52, bajando en 70 segundos la marca anterior, vigente desde hacía 15 años.

En la categoría femenina, la keniana Sharon Lokedi ganó por segundo año consecutivo en Boston con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 51 segundos.

Para Korir, también fue la segunda victoria consecutiva en Boston, una de los siete 'majors' en el calendario junto a Nueva York, Londres, Berlín, Tokio, Chicago y Sidney. El atleta keniano también conquistó Chicago en 2024.

Completaron el podio masculino este lunes en Boston el tanzano Alphonce Felix Simbu y el keniano Benson Kipruto, que entraron prácticamente juntos a meta tiempos de 2h02:47 y 2h02:50.



Fue una carrera especialmente rápida en la categoría masculina, ya que los tiempos de Simbu y Kipruto también mejoraron el anterior récord de Boston, que estaba en manos del keniano Geoffrey Mutai desde 2011, con 2h03:02.

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En la categoría femenina, Lokedi repitió victoria con un tiempo 89 segundos más lento que el récord que ella misma estableció el año pasado con 2h17:22. La keniana también tiene en su palmarés el Maratón de Nueva York de 2022.

Hubo pleno keniano en el podio femenino, con Loice Chemnung en segunda posición, a 44 segundos de Lokedi (2h19:35), y Mary Ngugi-Cooper en tercera, con un tiempo de 2h20:07.



Resultados del Maratón de Boston 2026 (Top 10):

Élite masculina

John Korir (KEN) – 2h01:52 Alphonce Felix Simbu (TAN) – 2h02:47 Benson Kipruto (KEN) – 2h02:50 Hailemaryam Kiros (ETH) – 2h03:42 Zouhair Talbi (USA) – 2h03:45 Tebello Ramakongoana (LES) – 2h04:18 Charles Hicks (USA) – 2h04:35 Richard Ringer (GER) – 2h04:47 Alex Masai (KEN) – 2h05:32 Milkesa Mengesha (ETH) – 2h05:35

Élite femenina

Sharon Lokedi (KEN) – 2h18:51 Loice Chemnung (KEN) – 2h19:35 Mary Ngugi-Cooper (KEN) – 2h20:07 Mercy Chelangat (KEN) – 2h020:30 Jessica McClain (USA) – 2h20:49 Irine Cheptai (KEN) – 2h20:54 Workenesh Edesa (ETH) – 2h21:52 Annie Frisbie (USA) – 2h22:00 Emily Sisson (USA) – 2h22:39 Carrie Ellwood (USA) – 2h22:53