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Gol Caracol  / Más Deportes  / Resultados de la Maratón de Boston; acá los mejores en multitudinaria carrera atlética

Resultados de la Maratón de Boston; acá los mejores en multitudinaria carrera atlética

Este lunes se llevó a cabo la Maratón de Boston 2026, la cual dejó como ganadores en la categoría élite a los kenianos John Korir y Sharon Lokedi.

Por: EFE
Actualizado: 20 de abr, 2026
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John Korir y Sharon Lokedi, ganadores de la Maratón de Boston.
John Korir y Sharon Lokedi, ganadores de la Maratón de Boston.
Getty Images.

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