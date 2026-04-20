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Gol Caracol  / Ciclismo  / Favorito 'se bajó' de la Flecha Valona y un colombiano lo reemplazará; eligió la Lieja-Bastoña-Lieja

Favorito 'se bajó' de la Flecha Valona y un colombiano lo reemplazará; eligió la Lieja-Bastoña-Lieja

Este miércoles 22 de abril se llevará a cabo una nueva edición de la Flecha Valona y a última hora uno de los candidatos a ganar decidió no competir y darle prioridad a otra clásica.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Pelotón de ciclistas.
Pelotón de ciclistas.
Getty Images.

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