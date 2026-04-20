Favorito 'se bajó' de la Flecha Valona y un colombiano lo reemplazará; eligió la Lieja-Bastoña-Lieja

El belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), tras su triunfo en la Amstel Gold Race, no estará presente este miércoles en la 90 edición de la Flecha Valona y se reservará para la Lieja Bastoña Lieja del próximo día 26.

El doble campeón olímpico mostró su intención de estar presente en la Flecha Valona, pero finalmente ha declinado tal posibilidad, por lo que se centrará en la "Decana" de las clásicas, donde aspira a su tercer corona, según informa su equipo.

Remco Evenepoel, ganador de la Amstel Gold Race 2026. Getty Images.

De esta forma se frustra un enfrentamiento del que se esperaba mucho, entre Evenepoel y el francés Paul Seixas, el ciclista de moda de 19 años, reciente vencedor de la Itzulia en el País Vasco.



Evenepoel ha corrido 2 veces la Flecha Valona, su mejor puesto el noveno logrado en 2025. El elegido por el equipo alemán para liderar esta carrera es el colombiano Daniel Felipe Martínez, quien estará acompañado por Nico Denz, Haimar Etxeberria, Finn Fisher-Black, Jai Hindley, Callum Thornley y Jan Tratnik.