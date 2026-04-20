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Gol Caracol  / "Lionel Messi es un ídolo, es el mejor deportista de la historia"

"Lionel Messi es un ídolo, es el mejor deportista de la historia"

En la gala de los Premios Laureus 2026 sorprendió con sus declaraciones sobre Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina y actual jugador del Inter Miami.

Por: EFE
Actualizado: 20 de abr, 2026
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Lionel Messi, mejor jugador de la jornada 2 de la MLS.
Lionel Messi, mejor jugador de la jornada 2 de la MLS.
Getty Images.

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