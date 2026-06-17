Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fabio Cannavaro y el plan para frenar a James Rodríguez y a Luis Díaz, en Colombia vs. Uzbekistán

Fabio Cannavaro y el plan para frenar a James Rodríguez y a Luis Díaz, en Colombia vs. Uzbekistán

El director técnico de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, reconoció el talento que James Rodríguez y Luis Díaz le aportan a la Selección Colombia y reveló la estrategia para contrarrestar sus virtudes.

Por: AFP
Actualizado: 17 de jun, 2026
Comparta en:
Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, elogió el nivel de James Rodríguez y Luis Díaz.
Fabio Cannavaro, DT de Uzbekistán, elogió el nivel de James Rodríguez y Luis Díaz.
Fotos: AFP

Ante el inminente e histórico debut de Uzbekistán en el Mundial 2026, el seleccionador Fabio Cannavaro mostró su respeto por la ofensiva de Colombia liderada James Rodríguez y Luis Díaz, pero confió en el defensa Abdukodir Khusanov como uno de sus argumentos para superar el reto del miércoles.

"Colombia es un contrincante difícil que no te regala nada, con jugadores muy buenos", comentó Cannavaro el martes en rueda de prensa en el estadio Azteca, y enfocó su atención en Díaz y James.

Jhon Arias entrenando con la Selección Colombia
Selección Colombia

Bonito gesto de Jhon Arias antes de Colombia vs. Uzbekistán; de corazón para su natal Quibdó

La Selección Colombia durante un entrenamiento en el marco del Mundial 2026
Selección Colombia

La Selección Colombia inicia su camino en el Mundial 2026; se prende la ilusión de un país

Selección Colombia
Gol Caracol

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

"Son dos icónicos jugadores que te pueden cambiar el partido cuando quieran, los tenemos que cuidar muy bien", añadió el italiano que vivirá su primer Mundial como entrenador a los 52 años.

James Rodríguez
James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia
AFP

El estratega italiano destacó que su equipo cuenta con Abdukodir Khusanov, quien es figura del Manchester City de Inglaterra.

"Es uno de los defensas más prometedores, es muy astuto y muy fuerte. Es inteligente y puede adaptarse a cualquier sistema, y eso lo vamos a aprovechar", apuntó Cannavaro.

Publicidad

Con la experiencia de haber jugado cuatro Mundiales con Italia, Cannavaro ha procurado quitarles a sus jugadores "la presión", porque considera que están "en un grupo muy difícil".

Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026
Luis Díaz, delantero de la Selección Colombia, en un entrenamiento durante el Mundial 2026
AFP

A pesar de tener los pronósticos en contra en el Grupo K en el que también participan Portugal y República Democrática del Congo, Fabio Cannavaro señaló que su equipo no tiene "nada que perder".

Publicidad

El estratega advirtió que los 'lobos blancos' llegaron a Norteamérica con el objetivo de mostrarle al mundo "la mentalidad de los uzbekos".

"Queremos que nuestro pueblo esté orgulloso de nosotros. Queremos demostrar cuánto quiere crecer el fútbol uzbeko", subrayó.

Cannavaro minimizó los posibles efectos de la altitud (2.240 metros) de la Ciudad de México, porque "es un problema que tienen todos los equipos que juegan allí, no solo Uzbekistán".

También reconoció que al entrar al estadio Azteca se le puso "la carne de gallina" y definió al recinto "como uno de los tres estadios más icónicos del mundo".

Fabio Cannavaro, director técnico de Uzbekistán.
Fabio Cannavaro, director técnico de Uzbekistán.
Foto: AFP

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Uzbekistán

Selección Colombia

Fabio Cannavaro

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad