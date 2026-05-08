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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por cuartos de final en Liga BetPlay

América vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por cuartos de final en Liga BetPlay

Se viene un clásico de rojos en el Pascual Guerrero, por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026. ¡Prográmese y no se pierda América vs. Santa Fe!

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
América y Santa Fe rivalizarán este sábado en la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
América y Santa Fe rivalizarán este sábado en la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026.
Fotos: AFP

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