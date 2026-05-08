América vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego por cuartos de final en Liga BetPlay

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América de Cali y Santa Fe protagonizarán este sábado el 'plato fuerte' de los partidos de ida de los cuartos de la Liga BetPlay I-2026, siendo el 'primer round' en el estadio Pascual Guerrero.
Para el duelo en la ciudad de Cali, el América llega motivado tras vencer 0-2 al Alianza Atlético en Perú en el marco de la Copa Sudamericana, y buscará llevarse una ventaja que le permita soñar con las semifinales del certamen de nuestro país.
Los 'diablos rojos', dirigidos por David González, tendrán como principal baja al lateral derecho Mateo Castillo, quien se recupera de una lesión de rodilla.
El estratega antioqueño, al servicio del América, contará con el resto de su nómina, que incluye al arquero brasileño Jean Fernandes; los centrocampistas Josen Escobar y Rafael Carrascal; el delantero Tomás Ángel; el extremo venezolano Jhon Murillo, y el goleador ecuatoriano Daniel Valencia.
Santa Fe, por su parte, viene golpeado tras igualar 1-1 frente a Corinthians en la Copa Libertadores, resultado que lo dejó al borde de la eliminación; en un juego que dominó de principio a fin, pero que su rival empató en los minutos finales.
Los 'leones' tratarán de pasar la página y mantener su buen rendimiento, impulsados por el buen nivel de jugadores como el experimentado Hugo Rodallega, el extremo Ómar Fernández Frasica, el argentino Nahuel Bustos, y el arquero Andrés Mosquera Marmolejo
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Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del duelo entre 'diablos rojos' y 'leones', las jugadas virales, golazos, la crónica del compromiso y las reacciones de los protagonistas para que se agende y no se lo pierda.
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