¿En qué puesto quedó la Selección Colombia, en nuevo ranking de la FIFA?; hubo actualización

La selección de Brasil continúa ocupando el puesto más alto de la clasificación FIFA de fútbol sala tanto en categoría masculina como femenina después de la última actualización de este 'ranking'. En el caso femenino, no hay cambios en los seis primeros puestos de la clasificación respecto a la anterior edición: encabezan la tabla Brasil, España, Portugal, Argentina, Italia y Japón.

La mayor subida la protagoniza la selección de Francia, que asciende quince posiciones hasta la 33ª. Además, la FIFA destaca la entrada por primera vez en el 'ranking' de las selecciones de Bután (89ª), Nepal (91ª), Pakistán (94ª), Sri Lanka (95ª) y las Maldivas (96ª), lo que describen como un hecho que "certifica el crecimiento continuo del futsal en todo el mundo".

En la tabla masculina, son los siete primeros puestos del 'ranking' los que no cambian: Brasil, Portugal, España, Argentina, Irán, Marruecos y Rusia. La mayor subida es la de Macedonia del Norte, que ha crecido 24 puestos hasta la 58ª. También hay debutantes entre los hombres. Cabo Verde (133ª), Sri Lanka (140ª), Bután (141ª), Senegal (142ª) y Kenia (143ª) reciben un puesto en esta clasificación por primera vez.

Jhon Durán y Luis Díaz celebran en la Selección Colombia - Foto: AFP

Los cambios en la tabla clasificatoria llegan después de un período en el que se han computado 84 partidos femeninos y 321 encuentros masculinos, entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026, tanto oficiales como amistosos, informó FIFA en un comunicado.



- Clasificación masculina:

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.1. Brasil 1684.97

.2. Portugal 1575.32

.3. España 1574.39

.4. Argentina 1513.38

.5. Irán 1507.71

.6. Marruecos 1486.53

.7. Rusia 1430.32

.8. Kazajistán 1403.80

.9. Ucrania 1400.89

.10. Francia 1397.25

.16. Venezuela 1254.82

.18. Paraguay 1236.37

.26. Colombia 1179.06

.28. Uruguay 1171.13

.34. Perú 1148.32

.35. Panamá 1138.15

.38. Costa Rica 1111.91

.44. Guatemala 1078.84

.52. Chile 1049.02

.63. El Salvador 1002.75

.83. México 959.74

.93. Nicaragua 938.65

.95. Cuba 926.27

103. Ecuador 895.34

108. Bolivia 872.11

114. R. Dominicana 859.28

Leicy Santos, Linda Caicedo, Carolina Arias y Jorelyn Carabalí fueron convocadas por la Selección Colombia femenina para la She Believes Cup AFP

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- Clasificación femenina:

.1. Brasil 1514.38

.2. España 1413.46

.3. Portugal 1378.90

.4. Argentina 1268.75

.5. Italia 1233.04

.6. Japón 1214.13

.7. Tailandia 1205.45

.8. Colombia 1204.96

.9. Rusia 1165.10

.10. Irán 1157.19

.12. Paraguay 1110.61

.13. Uruguay 1078.24

.22. Venezuela 1025.12

.26. Ecuador 991.07

.27. Costa Rica 979.76

.34. Bolivia 953.63

.37. Guatemala 939.10

.45. Nicaragua 921.41

.57. Chile 864.27

.66. Perú 830.21

.72. México 799.77

.80. Panamá 769.25

.87. Honduras 717.34

.93. Cuba 686.61