Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
REAL MADRID
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / ¿En qué puesto quedó la Selección Colombia, en nuevo ranking de la FIFA?; hubo actualización

¿En qué puesto quedó la Selección Colombia, en nuevo ranking de la FIFA?; hubo actualización

Hace un par de horas, la FIFA hizo una actualización en su listado de selecciones, en fútbol de salón; tanto para los equipos masculinos como femeninos. Aquí los detalles.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Selección Colombia presenta nueva camiseta para el Mundial 2026.jpg
La Selección Colombia tendrá pinta nueva en el Mundial 2026.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad