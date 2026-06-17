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Gol Caracol  / "Lionel Messi sigue siendo el mejor y Argentina es una de las favoritas en el Mundial 2026"

"Lionel Messi sigue siendo el mejor y Argentina es una de las favoritas en el Mundial 2026"

Gerard Piqué, histórico del Barcelona, se regó en elogios sobre Lionel Messi, tras su triplete frente a Argelia, en el debut de Argentina, en la cita orbital.

Por: EFE
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Lionel Messi
Lionel Messi, jugador argentino
AFP

El exjugador del Barcelona Gerard Piqué, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, consideró este miércoles que su excompañero en el conjunto 'azulgrana' Lionel Messi "sigue siendo el mejor".

En el marco de un evento promocional en Madrid, el exinternacional español y actualmente empresario hizo alusión al triplete anotado este martes por 'La Pulga' en el Argentina-Argelia que marcó el debut de la 'Albiceleste' en el actual Mundial, en el que defiende la corona conquistada en Catar 2022.

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En palabras de Piqué, el actual delantero del Inter de Miami "sigue siendo el mejor" y la selección que lidera desde el banquillo Lionel Scaloni es una de las "favoritas". El exazulgrana también se refirió al combinado español, del que comentó que, tras el empate del lunes ante Cabo Verde (0-0), la selección nacional tiene "más opciones" de poder ganar el título.

"España, con el hecho de contar con Lamine Yamal y Pedri, por mucho que sea un empate, las aspiraciones siguen siendo las mismas", dijo el exazulgrana.

Mourinho va a dar "mucho espectáculo"

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En cuanto a los fichajes recientes anunciados por el Real Madrid, Piqué aseguró que el nuevo entrenador merengue, Jose Mourinho, va a dar "mucho espectáculo". "Al Madrid le deseaba que le fuera mejor esta temporada, quería que se quedara Álvaro Arbeloa, daba mucho juego como el momento vitrinas", confesó.

Al hilo de las llegadas al equipo madridista, el más comentado fue el del catalán Marc Cucurella. Piqué aseguró que no le "molestó", a pesar de haber sido criado en La Masía (escuela de formación del Barcelona), y le recordó al fichaje de Luis Figo por el conjunto blanco en 2000, al tiempo que deseó que no "ganaran" ningún título la próxima temporada.

Mourinho
Mourinho; actual entrenador del Benfica
AFP

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La llegada del internacional del Chelsea se conoció el mismo día que España debutó en el Mundial, algo que para él fue "indiferente", pero que, en su opinión, puede "perjudicar" al rendimiento del jugador. "Puede que esté un poco distraído y el Mundial es una competición que sólo pasa cada cuatro años. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer", aseguró el exjugador.

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