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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Bonito gesto de Jhon Arias antes de Colombia vs. Uzbekistán; de corazón para su natal Quibdó

Bonito gesto de Jhon Arias antes de Colombia vs. Uzbekistán; de corazón para su natal Quibdó

El extremo de la Selección Colombia, Jhon Arias, utilizó sus redes sociales para enviarle una bonita invitación a toda su gente en Quibdó y agradeció el apoyo incondicional.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Jhon Arias entrenando con la Selección Colombia
Jhon Arias entrenando con la Selección Colombia
FCF

Llegó la hora de la verdad para la Selección Colombia. La 'tricolor' debuta este miércoles 17 de junio en el Mundial 2026, y por ello, hay mucha expectativa en el país por un estreno victorioso sobre Usbekistán, en el partido de la primera jornada del grupo K. En la antesala del juego en el estadio Ciudad de México (Azteca), Jhon Arias, una de las figuras de la 'tricolor', hizo una invitación especial para toda su gente en Quibdó; envió un mensaje de todo corazón a su pueblo natal.

El habilidoso extremo, de 28 años, usó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a sus paisanos. En medio de su intervención, Arias Andrade confirmó que en un barrio en especial, en esa parte del país, los fanáticos de la 'tricolor' podrán disfrutar y vivir una bonita experiencia en pantalla grande; se podrán ver el duelo de la Selección Colombia frente al elenco entrenado por Fabio Cannavaro.

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"Hola, a toda la comunidad quibdoseña, les habla Jhon Arias, jugador de la Selección Colombia, y quiero hacerles una invitación muy especial a que nos acompañen este miércoles 17 de junio, específicamente en el barrio Samper, Donde se estará organizando un espacio para que disfruten de este primer partido de nuestra Selección Colombia, nos apoyen y vibren junto con nosotros en busca de esa primera victoria", se le escuchó decir al 'crack' de la 'tricolor'.

Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Jordania, previo al Mundial 2026
Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, celebra su gol contra Jordania, previo al Mundial 2026
AFP

El número '11' de la Selección Colombia agradeció el apoyo incondicional de su amada Chocó, y que este gesto para sus paisanos, sólo es para retribuir ese cariño.

"Para mí es un enorme gusto poder ser parte de algo tan bonito y poder retribuir un poco todo ese cariño, y todo ese apoyo que me dan todos los días. Los espero y espero que puedan disfrutar", concluyó el futbolista de la 'tricolor' y quien vivirá en Estados Unidos, México y Canadá su primera experiencia mundialista.

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¿A qué hora es el partido entre la Selección Colombia vs. Uzbekistán?

El compromiso por la primera jornada del grupo K está pactado a jugarse HOY 17 de junio en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como estadio Azteca, y tiene un horario establecido en nuestro país de las 9:00 de la noche, y como es habitual, se podrá ver EN VIVO por TV por la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se programe y no se lo pierda.

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