Suiza vs. Bosnia y Herzegovina: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Mundial 2026

Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan este jueves en un partido crucial para destrabar el parejo Grupo B del Mundial 2026, pero más allá de la urgencia, el choque sacará a relucir una curiosa ironía: por peso histórico y jerarquía, este es el duelo que debió haber jugado Italia si se hubiese clasificado. Lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

El cruce en el Estadio de Los Ángeles buscará romper con la paridad de las selecciones y la primera victoria en esta competición, donde ambas se encuentran con un punto encajado en el tablero, al igual que sus rivales Catar y la anfitriona Canadá.

Los suizos arrastran un agónico estreno mundialista contra la selección del español Julen Lopetegui, en donde tropezaron con un gol en el minuto 94 que arrancó de cuajo cualquier atisbo de victoria.

Breel Embol es figura de la Selección Suizapara el Mundial 2026 AFP

Bosnia, por su parte, comenzó por todo lo alto, debutando en el primer duelo que se celebró en suelo canadiense contra la selección anfitriona y quitándose el maleficio de iniciar las citas deportivas de la Copa del Mundo con derrota.



Ambos equipos europeos se verán las caras en un duelo con aroma italiano, al considerarse la gran cita de la Costa Oeste de no llegar a ser por la ausencia de 'L'Azzurra'.

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La selección de Italia encadena una racha histórica sin asistir a las citas mundiales, tras una eliminatoria europea donde Bosnia-Herzegovina logró clasificarse, acabando con los sueños de la 'Nazionale', pese a presentarse como la favorita indiscutible.

El retintín sobre qué habría pasado si Italia hubiese clasificado y cómo habría sido su revancha ante Suiza perseguirá a suizos y bosnios sobre el césped, un partido en el que las apuestas se inclinan levemente en favor de los helvéticos por su mayor rodaje internacional.

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Aun así, el ADN del 'Calcio' italiano estará esparcido por el campo con la presencia del capitán y estrella bosnia Edin Dzeko, cuya huella en la Roma y el Inter de Milán permanece imborrable, o el defensa Sead Kolasinac, pilar de la Atalanta, comandado por el italiano Maurizio Sarri.

Por el lado suizo, la mitad de la cancha está completamente dominada por el ritmo del fútbol italiano, con mediocampistas como Remo Freuler, del Bologna; o Michel Aebischer, del Pisa S.C..

A ellos se suma el veterano Ricardo Rodríguez, defensa del Betis en España, pero formado en los terrenos del Torino y el Milan.

A pesar de la pequeña distancia geográfica que separa a ambas naciones en el mapa del Viejo Continente, esta es la segunda vez en la historia que se enfrentan. La primera fue en un amistoso de 2016 cuando los balcánicos vencieron por 2-0 en la ciudad de Zúrich.

Mundial AFP

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Suiza vs. Bosnia y Herzegovina: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Mundial 2026

Día: jueves 18 de junio del 2026.

jueves 18 de junio del 2026. Jornada: segunda fecha del grupo B.

segunda fecha del grupo B. Hora : 2:00 de la tarde (de Colombia).

: 2:00 de la tarde (de Colombia). Estadio: Los Ángeles.

Los Ángeles. TV: Gol Caracol y Ditu.

Gol Caracol y Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com