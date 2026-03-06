Colombia femenina vs. Estados Unidos: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego de la SheBelieves Cup

Tercera y última jornada de la SheBelieves Cup 2026, y la Selección Colombia femenina se encontrará 'cara a cara' con las anfitrionas: Estados Unidos, en partido que está pactado para este sábado 7 de marzo, en el Sports Illustrated Stadium Harrison, en New Jersey.

Las colombianas vienen de imponerse 1-0 a Argentina con un gol de Linda Caicedo, mientras que las estadounidenses hicieron lo propio frente a Canadá y las derrotaron por marcador de 2-0.

Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia femenina de mayores. AFP

Hay que indicar que el combinado de las 'barras y las estrellas' domina la tabla general en este certamen femenino internacional con seis puntos, producto de haberse impuesto a la 'albiceleste' 2-0 en la primera fecha y por el mismo marcador a 'les rouges'. En el lado de Colombia suman tres enteros; recordemos que las dirigidas por Ángelo Marsiglia cayeron en su debut 4-1 frente a Canadá.



Esta última jornada de la SheBelieves Cup servirá para conocer al seleccionado que se adjudicará el trofeo de la edición 2026. Japón, escuadra que no participó este año, es el vigente campeón.



Historial de enfrentamientos entre Colombia y Estados Unidos femenina

Se han enfrentado en 14 ocasiones en la categoría de mayores, con un dominio histórico para las norteamericanas. Un total de doce victorias para las cuatro veces campeonas del mundo y dos empates. Estados Unidos ha logrado convertir en 43 oportunidades por las dos veces de Colombia.

Publicidad

En la edición del 2025 por este mismo torneo, la SheBelieves Cup, colombianas y estadounidenses se enfrentaron dejando como vencedoras a la de las 'barras y las estrellas' por 2-0; dicho juego fue el 20 de febrero. Además, en los cuartos de final de la Copa de Oro femenina 2024, las norteamericanas ganaron 3-0.

Selección Estados Unidos femenina en la SheBelieves Cup 2026. AFP

Así las cosas, que la 'tricolor' confía en revertir un poco el historial ante una de las mejores selecciones del mundo en la rama femenina.

Publicidad

El otro juego de la jornada será Canadá vs. Argentina, a partir de las 12:30 de la tarde, en horario de nuestro país.



Colombia vs. Estados Unidos: hora y dónde ver EN VIVO por TV el juego de la SheBelieves Cup 2026

Día: sábado 7 de marzo

sábado 7 de marzo Hora: 3:30 p.m. (hora COL)

3:30 p.m. (hora COL) Estadio: Sports Illustrated Stadium Harrison (New Jersey).

Sports Illustrated Stadium Harrison (New Jersey). TV: Señal principal de Gol Caracol, Ditu

Señal principal de Gol Caracol, Ditu ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará las jugadas virales, golazos, crónica, tabla de posiciones y más. ¡Agéndese y no se lo pierda!