Estos son los 50 mejores equipos de la historia, sin la Selección Argentina de Lionel Messi

El más reciente ranking, elaborado por la revista de fútbol inglesa 'FourFourTwo', desató la polémica luego de realizar un conteo de los 50 mejores equipos de la historia. ¿La sorpresa? No hubo rastro de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

En el conteo se incluyen tanto clubes como selecciones nacionales. Es importante destacar que dicho top fue abordado teniendo en cuenta diversos factores. Algunos de ellos son: dominación en su época, impacto histórico, calidad de juego e influencia táctica. Sin embargo, la ausencia del equipo liderado por Lionel Messi, que conquistó el Mundial en el 2022, llamó especialmente la atención de sus seguidores y los amantes del fútbol.

En el primer lugar del conteo apareció la Selección de Brasil de 1970, considerada como una de las selecciones más destacadas de todos los tiempos. En el podio continúaa el AC Milan de finales de los años 80 y comienzos de los 90, dirigido por Arrigo Sacchi, y el Barcelona de Pep Guardiola (2008-2011), destacado por su estilo de juego y posesión en la cancha.

Continuando con el top de los mejores equipos de la historia, entre los diez primeros también se encuentran presentes equipos históricos como el Ajax de los años 70 y la Selección española que dominó entre 2008 y 2012. Además, aparece el equipo 'merengue' de las primeras Copas de Europa, y el Liverpool que marcó época a finales de los años 70 y principios de los 80.



Por el lado de los equipos argentinos, únicamente tres ellos lograron ingresar en el ranking del medio inglés. El que cuenta con una buena posición es el Independiente de los años 70', que aparece en el puesto 17, por sus cuatro Copas Libertadores consecutivas entre 1972 y 1975. Más atrás aparecen el Boca Juniors de Carlos Bianchi, de 1998-2004, en el lugar 26, gacias a que ganó tres Libertadores y dos Copas Intercontinentales, y el histórico River Plate.

Ahora bien, lo que llama la atención es la ausencia en el listado es la Selección Argentina, ya que no fue considerada en ninguna de sus etapas. Incluso hay una fuerte ausencia del equipo campeón del mundo en 1986, que contó con Diego Maradona, a la vez que no se encuentra presente el conjunto que levantó la Copa del Mundo en 1978, ni la reciente generación encabezada por Lionel Messi que logró el título en Qatar.

Con está decisión tomada por el medio, se generó una ola de debate entre hinchas y especialistas. Muchos de ellos consideran que el equipo dirigido por Lionel Scaloni, campeón del mundo y bicampeón de América, merecía un lugar entre los mejores de la historia del fútbol.