Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia femenina vs México, EN VIVO HOY; hora y dónde ver Juegos Centroamericanos y del Caribe

Colombia femenina vs México, EN VIVO HOY; hora y dónde ver Juegos Centroamericanos y del Caribe

Este jueves se juega la gran final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, entre colombianas y mexicanas, quienes definirán el oro en esta modalidad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de ago, 2026
Comparta en:
Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos
Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos
Fotografía de: FCF

Este jueves 6 de agosto, la Selección Colombia femenina buscará hacer historia en territorio dominicano, consiguiendo la medalla de oro frente a México, por la gran final de fútbol, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Jhon Durán, delantero colombiano, celebra su gol con Benfica en la Europa League
Colombianos en el exterior

Jhon Durán dijo presente en la Europa League; vea su gol con Benfica vs. Hearts

Jugadores del Deportivo Pereira en un partido de la Liga BetPlay II-2026
Fútbol Colombiano

A Pereira se le mantiene la suspensión del reconocimiento deportivo; a solucionar pronto sus líos

¿A qué hora y dónde ver Colombia femenina vs. Venezuela?

Últimas noticias

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en Colombia
Selección Colombia

¿Por qué Gianni Infantino y Alejandro Domínguez están en Colombia? La FCF explicó todo

Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026
Selección Colombia

Colombia vs Chile, EN VIVO; hora y dónde ver el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026

Día: jueves 6 de agosto.
Hora: 7:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Cibao de Santiago, República Dominicana.
Transmisión: canal oficial de YouTube (https://www.youtube.com/@centrocaribesports/streams).

Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos
Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos
Fotografía de: FCF

Publicidad

¡El camino de las ‘cafeteras’!

Cabe destacar que el camino de Colombia comenzó con una contundente goleada 5-0 sobre Jamaica, en la primera jornada del certamen.

Como dato curioso, es importante recalcar que en la segunda fecha la ‘tricolor’ ya había enfrentado a México; cuadro con el que cayó por la mínima diferencia. Sin embargo, el combinado de nuestro país selló su clasificación en el cierre del grupo al vencer 3-0 a Puerto Rico.

Publicidad

Ya en semifinales, la Selección Colombia femenina derrotó a Venezuela, en la tanda de penaltis, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. El resultado final fue de 4-3, desde el punto blanco.

Tabla de posiciones del grupo A de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

1. Venezuela - 9 pts. (+6)
2. El Salvador - 6 pts. (0)
3. Costa Rica - 3 pts. (-3)
4. República Dominicana - 0 pts. (-3)

Tabla de posiciones del grupo B de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Publicidad

1. México - 7 pts. (+8)
2. Colombia - 6 pts. (+7)
3. Puerto Rico - 4 pts. (-2)
4. Jamaica - 0 pts. (-13)

Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos
Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos
Fotografía de: FCF

Resultados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Publicidad

Fecha 1

  • Costa Rica 0-3 Venezuela
  • Jamaica 0-5 Colombia
  • El Salvador 1-0 República Dominicana
  • México 0-0 Puerto Rico

Fecha 2

  • Venezuela 2-0 El Salvador
  • Puerto Rico 1-0 Jamaica
  • República Dominicana 1-2 Costa Rica
  • Colombia 0-1 México

Fecha 3

  • Jamaica 0-7 México
  • Puerto Rico 0-3 Colombia
  • Costa Rica 0-1 El Salvador
  • República Dominicana 0-1 Venezuela

Semifinales

Colombia 2(4)-(3)2 Venezuela
México 4-1 El Salvador

Final

Colombia vs. México

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia Femenina

Selección México

Publicidad

Publicidad

Publicidad