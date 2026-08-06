Colombia femenina vs México, EN VIVO HOY; hora y dónde ver Juegos Centroamericanos y del Caribe

Este jueves 6 de agosto, la Selección Colombia femenina buscará hacer historia en territorio dominicano, consiguiendo la medalla de oro frente a México, por la gran final de fútbol, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

¿A qué hora y dónde ver Colombia femenina vs. Venezuela?

Día: jueves 6 de agosto.

Hora: 7:00 p.m. (Colombia).

Estadio: Cibao de Santiago, República Dominicana.

Transmisión: canal oficial de YouTube (https://www.youtube.com/@centrocaribesports/streams).

Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos Fotografía de: FCF

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¡El camino de las ‘cafeteras’!

Cabe destacar que el camino de Colombia comenzó con una contundente goleada 5-0 sobre Jamaica, en la primera jornada del certamen.

Como dato curioso, es importante recalcar que en la segunda fecha la ‘tricolor’ ya había enfrentado a México; cuadro con el que cayó por la mínima diferencia. Sin embargo, el combinado de nuestro país selló su clasificación en el cierre del grupo al vencer 3-0 a Puerto Rico.

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Ya en semifinales, la Selección Colombia femenina derrotó a Venezuela, en la tanda de penaltis, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. El resultado final fue de 4-3, desde el punto blanco.

Tabla de posiciones del grupo A de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

1. Venezuela - 9 pts. (+6)

2. El Salvador - 6 pts. (0)

3. Costa Rica - 3 pts. (-3)

4. República Dominicana - 0 pts. (-3)

Tabla de posiciones del grupo B de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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1. México - 7 pts. (+8)

2. Colombia - 6 pts. (+7)

3. Puerto Rico - 4 pts. (-2)

4. Jamaica - 0 pts. (-13)

Selección Colombia Femenina de Mayores vs. Venezuela en los Juegos Centroamericanos Fotografía de: FCF

Resultados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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Fecha 1



Costa Rica 0-3 Venezuela

Jamaica 0-5 Colombia

El Salvador 1-0 República Dominicana

México 0-0 Puerto Rico

Fecha 2



Venezuela 2-0 El Salvador

Puerto Rico 1-0 Jamaica

República Dominicana 1-2 Costa Rica

Colombia 0-1 México

Fecha 3



Jamaica 0-7 México

Puerto Rico 0-3 Colombia

Costa Rica 0-1 El Salvador

República Dominicana 0-1 Venezuela

Semifinales

Colombia 2(4)-(3)2 Venezuela

México 4-1 El Salvador

Final

Colombia vs. México