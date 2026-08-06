Colombia femenina vs México, EN VIVO HOY; hora y dónde ver Juegos Centroamericanos y del Caribe

Este jueves 6 de agosto, la Selección Colombia femenina buscará hacer historia en territorio dominicano, consiguiendo la medalla de oro frente a México, por la gran final de fútbol, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
¿A qué hora y dónde ver Colombia femenina vs. Venezuela?
Día: jueves 6 de agosto.
Hora: 7:00 p.m. (Colombia).
Estadio: Cibao de Santiago, República Dominicana.
Transmisión: canal oficial de YouTube (https://www.youtube.com/@centrocaribesports/streams).
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¡El camino de las ‘cafeteras’!
Cabe destacar que el camino de Colombia comenzó con una contundente goleada 5-0 sobre Jamaica, en la primera jornada del certamen.
Como dato curioso, es importante recalcar que en la segunda fecha la ‘tricolor’ ya había enfrentado a México; cuadro con el que cayó por la mínima diferencia. Sin embargo, el combinado de nuestro país selló su clasificación en el cierre del grupo al vencer 3-0 a Puerto Rico.
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Ya en semifinales, la Selección Colombia femenina derrotó a Venezuela, en la tanda de penaltis, luego de igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. El resultado final fue de 4-3, desde el punto blanco.
Tabla de posiciones del grupo A de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
1. Venezuela - 9 pts. (+6)
2. El Salvador - 6 pts. (0)
3. Costa Rica - 3 pts. (-3)
4. República Dominicana - 0 pts. (-3)
Tabla de posiciones del grupo B de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
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1. México - 7 pts. (+8)
2. Colombia - 6 pts. (+7)
3. Puerto Rico - 4 pts. (-2)
4. Jamaica - 0 pts. (-13)
Resultados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
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Fecha 1
- Costa Rica 0-3 Venezuela
- Jamaica 0-5 Colombia
- El Salvador 1-0 República Dominicana
- México 0-0 Puerto Rico
Fecha 2
- Venezuela 2-0 El Salvador
- Puerto Rico 1-0 Jamaica
- República Dominicana 1-2 Costa Rica
- Colombia 0-1 México
Fecha 3
- Jamaica 0-7 México
- Puerto Rico 0-3 Colombia
- Costa Rica 0-1 El Salvador
- República Dominicana 0-1 Venezuela
Semifinales
Colombia 2(4)-(3)2 Venezuela
México 4-1 El Salvador
Final
Colombia vs. México