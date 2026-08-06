Jhon Durán dijo presente en la Europa League; vea su gol con Benfica vs. Hearts

Jhon Durán está decidido a retomar su buen nivel. Después de unos pasos fallidos por Al Nassr, Fenerbahce y Zenit de San Petersburgo, llegó a Benfica para tener su revancha, demostrar que lo ocurrido recientemente no lo define y lo está aprovechando. Prueba de ello es que este jueves 6 de agosto, infló las redes.

A pesar de que empezó en el banco de suplentes, saltó al terreno de juego, al minuto 66, en reemplazo de Enzo Barrenechea, y se reportó en el marcador. Eso ocurrió al 87', cuando recibió un pase a la altura del punto blanco del penalti, definió de primera y puso el 5-1 parcial. Finalmente, fue 6-1 a favor de los lusos sobre Hearts, en la ida de la tercera ronda de clasificación de la Europa League.

Jhon Durán en su primer partido con el Benfica, de Portugal. Foto: X de Portugal.

Vea el gol de Jhon Durán con Benfica vs. Hearts en Europa League

Jhon Durán, Benfica'nın UEFA Avrupa Ligi eleme maçında yine golünü attı. pic.twitter.com/RnaJuV1uk7 — Nexy (@nexygs9) August 6, 2026