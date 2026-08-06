A Pereira se le mantiene la suspensión del reconocimiento deportivo; a solucionar pronto sus líos

Uno de los temas que se trató en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este jueves 6 de agosto, fue sobre la situación que vive Deportivo Pereira desde hace varios meses. Allí, se indicó que no cesan los problemas administrativos y financieros en la institución 'matecaña' y que, por esa razón, se mantiene la suspensión del reconocimiento deportivo.

"Todo esto se confirma después de conocer la resolución emanada por el Ministerio del Deporte, número 000740 de 2026. Dice acá que no hubo vulneración de debido proceso. Es una decisión en firme", se informó de parte de la mesa de periodistas.

Junto a esto, Juan Pablo Hernández aseguró que al conjunto risaraldense le concedieron 10 días plazo para ponerse al día en varios aspectos, que aún no son claros. El equipo pereirano viene desde hace un buen tiempo bajo la lupa de los estamentos de control por algunos retrasos pasados en los pagos de la nómina profesional e incluso por viejas demandas laborales.

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Recordemos que, en lo que va del semestre, 'el matecaña' perdió 1-0 con Llaneros, en la primera jornada, y empató sin goles, 0-0, frente a Fortaleza, ambos como visitante. Cabe indicar que, en el seno del Pereira, todos estos temas se manejan con hermetismo y, hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial al respecto.



Acción de juego entre Fortaleza y Deportivo Pereira por la Liga BetPlay II-2026. Foto: Colprensa

En el mismo espacio radial, el periodista Fabio Poveda aseguró que había hablado con el entrenador, Arturo Reyes, quien desconocía la información legal del conjunto pereirano y que tanto él, como el grupo de jugadores se estaba preparando para el próximo duelo de la Liga II-2026 contra el equipo barranquillero.

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Ahora, se espera qué desenlace tendrá este caso, que no deja de inquietar al fútbol colombiano, a sus hinchas y a los medios de la región, como quiera que Deportivo Perira es un club histórico y de tradición en nuestro país.