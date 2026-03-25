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Gol Caracol  / Jugador de Portugal, rival de Selección Colombia, avisó para el Mundial; "no somos el favorito"

Jugador de Portugal, rival de Selección Colombia, avisó para el Mundial; "no somos el favorito"

Una de las figuras de la Selección Portugal se refirió a cómo se sienten de cara al Mundial 2026, donde en fase de grupos tendrán que enfrentarse a Colombia, su rival directo en dicha ronda.

Por: EFE
Actualizado: 25 de mar, 2026
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Gonçalo Guedes Portugal
Gonçalo Guedes, Selección Portugal - Foto:
AFP

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