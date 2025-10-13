Síguenos en::
Colombia Sub-20 vs. Argentina; la FIFA dice que es "el partido que nadie se quiere perder"

Colombia Sub-20 vs. Argentina; la FIFA dice que es "el partido que nadie se quiere perder"

Los dirigidos por César Torres buscarán su paso a la final del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, donde enfrentarán a Argentina, la máxima campeona del certamen.

Por: Javier García
Actualizado: 13 de oct, 2025
Colombia vs. Argentina por la semifinal del Mundial Sub-20
AFP

