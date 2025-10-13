Colombia Sub-20 vs. Argentina; la FIFA dice que es "el partido que nadie se quiere perder"

La Selección Colombia Sub-20, dirigida por César Torres, sigue escribiendo su propia historia en el Mundial de Chile. El combinado nacional alcanzó las semifinales del certamen tras vencer 3-2 a España en un duelo lleno de emociones disputado en Talca, igualando así la gesta lograda por el equipo de Reinaldo Rueda en 2003, cuando la ‘tricolor’ también se ubicó entre los cuatro mejores del mundo en Emiratos Árabes Unidos.

El gran protagonista del triunfo fue Neyser Villarreal, quien atraviesa un momento excepcional. El delantero tumaqueño suma cinco goles en los últimos dos compromisos, lo que lo ubica entre los máximos artilleros del campeonato. Sin embargo, la alegría no fue completa: el atacante no podrá estar en la semifinal frente a Argentina por acumulación de tarjetas amarillas, una baja sensible para el conjunto colombiano, que ha encontrado en él a su principal referente ofensivo.

La FIFA destacó el encuentro de Colombia vs. Argentina

Neyser Villarreal es felicitado por sus compañeros de la Selección Colombia Sub-20, en el Mundial AFP

A través de su página oficial, la FIFA resaltó la relevancia del duelo entre Colombia y Argentina por las semifinales del Mundial Sub-20, catalogándolo como uno de los partidos más esperados del torneo.

“Este duelo es uno de los que nadie quiere perderse, tanto por las individualidades que los han hecho brillar como por el juego colectivo que ha emocionado a la tribuna. Los equipos sudamericanos llegan en gran forma para un partido que promete buenos momentos”, destacó el ente rector del fútbol mundial.

El enfrentamiento entre las dos selecciones más destacadas de Sudamérica promete espectáculo, talento y emociones, con jóvenes figuras que buscan consolidarse en el plano internacional.



¿Cuándo se juega la semifinal del Mundial Sub-20?

El próximo miércoles 15 de octubre se definirán los finalistas del campeonato. En la primera llave, Marruecos enfrentará a Francia a las 3:00 p. m. (hora colombiana) en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Más tarde, a las 6:00 p. m., Colombia se medirá con Argentina en el Estadio Nacional de Santiago, en un choque que paralizará a todo el continente.

Será la tercera ocasión en que ambos combinados se crucen en una Copa del Mundo Sub-20. En 2003, Colombia se impuso 2-1 sobre la ‘albiceleste’ en el partido por el tercer lugar, con goles de Erwin Carrillo y Jaime Castrillón. Dos años después, en 2005, durante el certamen disputado en Países Bajos, Argentina logró revancha con una victoria por idéntico marcador gracias a las anotaciones de Lionel Messi y Julio Barroso, mientras que Harrison Otálvaro marcó para los ‘cafeteros’.