Lionel Messi no le quita el ojo a la Argentina Sub-20 y apoya a figura, previo a juego con Colombia

La Selección Colombia ya pasó la página de la vibrante victoria 3-2 sobre España por los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. El conjunto dirigido por César Torres se prepara ahora para afrontar una nueva cita con la historia, en busca de su primera Copa del Mundo en esta categoría.

Por segunda vez en su historia, la ‘tricolor’ alcanza las semifinales del torneo juvenil, igualando el registro de 2003 en Emiratos Árabes Unidos, cuando el equipo era dirigido por Reinaldo Rueda. En esa ocasión, Colombia terminó tercera tras vencer a Argentina. Ahora, el reto será aún mayor: superar a la selección más ganadora del certamen, con seis títulos en sus vitrinas.

El rival será Argentina, dirigida por Diego Placente, que regresó a una semifinal después de 18 años y llega motivada tras su sólido triunfo sobre México. El choque entre ambos equipos promete ser uno de los más atractivos del campeonato por el buen momento que atraviesan y el talento joven que exhiben.



Lionel Messi felicitó a figura de Argentina

Los dirigidos por Placente se impusieron 2-0 a México en el Estadio Nacional de Santiago gracias a las anotaciones de Maher Carrizo y Mateo Silvetti. El pase a semifinales no pasó desapercibido para Lionel Messi, capitán de la selección absoluta y referente máximo del fútbol argentino.

A través de un comentario en Instagram, el astro del Inter Miami expresó su alegría por el logro de la Sub-20 y envió un mensaje especial al autor de uno de los goles.

“Felicitaciones chicos por el pase a semis!! Y felicitaciones @toto.silvetti por el gol!!”, escribió el siete veces ganador del Balón de Oro, generando una ola de reacciones entre los fanáticos y los propios jugadores juveniles, que celebraron el gesto de su ídolo.

¿Cuándo se juega la semifinal del Mundial Sub-20?

El miércoles 15 de octubre se conocerán los finalistas del certamen. A las 3:00 p. m. (hora colombiana), Marruecos se enfrentará a Francia en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, mientras que a las 6:00 p. m., Colombia medirá fuerzas con Argentina en el Estadio Nacional de Santiago.

Será la segunda vez que ambos equipos se enfrenten en una Copa del Mundo Sub-20. En 2003, Colombia venció 2-1 a la ‘albiceleste’ en el duelo por el tercer lugar, con goles de Erwin Carrillo y Jaime Castrillón.