Lionel Messi no le quita el ojo a la Argentina Sub-20 y apoya a figura, previo a juego con Colombia

El capitán de la Selección Argentina de mayores no es ajeno a los logros del combinado juvenil, que será el próximo rival de la Selección Colombia en la semifinal del Mundial Sub-20.

Por: Javier García
Actualizado: 13 de oct, 2025
Lionel Messi, con la camiseta de la Selección de Argentina
Foto: AFP

