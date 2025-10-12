Atenta, Selección Colombia: inesperado anuncio de Argentina en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 está decidida a hacer historia. Después de haber superado la fase de grupos, por su victoria sobre Arabia Saudita y los empates con Noruega y Nigeria, clasificó a la siguiente fase del Mundial, en Chile. Allí, se impuso sobre Sudáfrica, en octavos de final, y, posteriormente, dio el golpe, al vencer a España.

Justamente, ese encuentro de cuartos de final se llevó a cabo el pasado sábado 11 de octubre, donde ganó por 3-2, con triplete de Neyser Villarreal. Así las cosas, los dirigidos por César Torres ya piensan en Argentina, que es su oponente en semifinales, en busca de un cupo a la tan anhelada final. Y es que el sueño del título sigue latente.

En esa clase de compromiso, cada detalle es importante y el anuncio que realizó la 'albiceleste', de seguro, ya es analizado por el cuerpo técnico de la Selección Colombia. Diferentes medios argentinos, como 'Olé', revelaron y confirmaron de manera oficial que el conjunto 'gaucho' perdió a otro de sus jugadores para dicho partido.

"Valente Pierani se pierde lo que queda del Mundial Sub-20. El juvenil, quien es marcador central de Estudiantes de La Plata, habitual titular en el elenco de Diego Placente, se lesionó sobre la media hora de juego en el duelo de los cuartos de final frente a México", publicaron de entrada con relación a la baja sensible que tendrán.



Neyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia Sub-20, celebra uno de sus goles contra España, en el Mundial AFP

Pero no fue lo único y dieron detalles de la molestia física. "Este domingo 12 de octubre, se supo que tiene una distensión en la rodilla, la cual lo marginará de la semifinal contra Colombia y de una hipotética final o definición por el tercer puesto. Seguramente lo reemplazará Juan Manuel Villalba en la zaga de la defensa", sentenciaron.

De esa manera, Argentina tendrá dos ausencias, pues Maher Carrizo, su goleador y referente ofensivo, quedó suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Ahora, en la 'tricolor' también hay problemas, ya que Neyser Villarreal y Carlos Sarabia se perderán la semifinal por amonestaciones, y Jordan Barrera por una lesión.