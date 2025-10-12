Síguenos en::
Atenta, Selección Colombia: inesperado anuncio de Argentina en el Mundial Sub-20

Palpitando la semifinal de la cita orbital, 'la albiceleste' hizo oficial una información que nadie esperaba y que es de interés para la Selección Colombia, su rival.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de oct, 2025
Neyser Villarreal es felicitado por sus compañeros de la Selección Colombia Sub-20, en el Mundial
Neyser Villarreal es felicitado por sus compañeros de la Selección Colombia Sub-20, en el Mundial
AFP

