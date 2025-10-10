Colombia Sub-20 vs. España y Colombia vs. México, EN VIVO este sábado en Gol Caracol y Ditu

El legado de Gol Caracol ahora se vive también en DITU, con la emoción intacta y la posibilidad de disfrutar cada encuentro desde cualquier dispositivo. Y este sábado 11 de octubre se llevarán a cabo dos compromisos de interés para los aficionados de la Selección Colombia y con protagonistas como los juveniles Jordan García, Óscar Perea y Neyser Villarreal y también con los consagrados Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos y David Ospina, entre otros.

La pasión por el fútbol colombiano no se detiene y este sábado los hinchas tendrán doble cita con la Selección, en una jornada que promete emociones de principio a fin. Gracias a DITU, la plataforma de streaming de Caracol Televisión, los fanáticos podrán disfrutar ambos partidos en un solo lugar.

A las 3:00 p.m., la Selección Colombia Sub-20 buscará su paso a la semifinal frente a España, un encuentro decisivo para seguir haciendo historia con la nueva generación del fútbol nacional.

Y en la noche, la Selección de Mayores medirá su nivel ante México en un duelo amistoso internacional a las 8:00 p. m., ideal para cerrar el sábado con fútbol, goles y la emoción de siempre.



Jugadores de la Selección Colombia, como Neyser Villarreal y Jordan Barrera, celebran un gol AFP

Los dos partidos se podrán ver por el canal de Caracol Sports, en DITU.

Con DITU, los colombianos podrán vivir esta jornada desde cualquier lugar, con la calidad y cercanía que han caracterizado a Gol Caracol, ahora más accesible y conectada que nunca.

Dónde ver Colombia Sub-20 vs. España y Colombia vs. México

Los partidos de este sábado de la Selección Colombia en el Mundial Sub 20 de Chile 2025 frente a España y de Colombia de mayores contra México se podrá ver en EN VIVO en Gol Caracol y Ditu así:

Colombia Sub 20 vs. España

3:00 p.m.



Colombia vs. México

8:00 p.m.

Estos duelos con el equipo periodístico que dirige Javier Hernández Bonnet, con todo el análisis, las previas, reacciones y demás.

