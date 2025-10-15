La Selección Colombia perdonó y lo pagó caro. Joel Canchimbo, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal fallaron unas cuantas opciones claras de anotar y Argentina aprovechó, de la mano de su contundencia. Y es que, en una de las pocas oportunidades que generó la 'albiceleste', Mateo Silvetti infló las redes para abrir el marcador y prender la fiesta en el conjunto argentino.

Todo ocurrió al minuto 71, cuando los dirigidos por Diego Placente armaron una buena acción colectiva. La defensa colombiana se desordenó, dejó espacios en el fondo y filtraron un pase, dejando solo a Silvetti. Adentro del área, con mucha frialdad, definió ante la salida del guardameta, Jordan García. Dicho tanto fue suficiente para que Argentina clasificara a la final.



Vea el gol de Mateo Silvetti, con Argentina vs. Selección Colombia, en el Mundial Sub-20