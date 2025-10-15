Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Joel Canchimbo salió llorando de Colombia vs Argentina en el Mundial Sub-20, tras lesionarse

Joel Canchimbo salió llorando de Colombia vs Argentina en el Mundial Sub-20, tras lesionarse

El habilidoso atacante de la Selección Colombia Sub-20, Joel Canchimbo, tuvo que ser sustituido en el primer tiempo de la semifinal del torneo orbital en Chile.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Joel Canchimbo, jugador de la Selección Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad