Joel Canchimbo salió llorando de Colombia vs Argentina en el Mundial Sub-20, tras lesionarse

La Selección Colombia tuvo una baja inesperada en pleno partido de semifinal contra Argentina, en el Mundial Sub-20, perdiendo a Joel Canchimbo, quien tuvo que ser sustituido por lesión.

Al minuto 33 el habilidoso atacante de la 'tricolor' fue a presionar la salida de la albiceleste, pero en su afán de buscar quitar la pelota, terminó sufriendo molestias que lo dejaron tendido en la cancha.

A pesar del ingreso del cuerpo médico de la Selección Colombia Sub-20, Joel Canchimbo no pudo seguir, tuvo que ser cambiado y se retiró en camilla y llorando al quedarse sin poder disputar más tiempo de la semifinal del Mundial contra Argentina.