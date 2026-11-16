Gorka Abascal, del Real Madrid, no jugará el Mundial Sub-17 con Selección Colombia; baja confirmada

La Selección Colombia Sub-17 recibió una noticia negativa a pocos días de comenzar su participación en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2026. Gorka Abascal, uno de los futbolistas más llamativos de la convocatoria por su presente en las divisiones inferiores del Real Madrid, sufrió una lesión que le impedirá disputar el certamen internacional.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó la novedad a través de un comunicado oficial, en el que explicó los motivos de la ausencia del mediocampista. "El cuerpo técnico de la Selección Colombia comunica que el jugador Gorka Abascal presentó una lesión en el último partido con su club, Real Madrid, la cual le impide sumarse a la convocatoria que participará en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026", detallaron este lunes.

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Además, el organismo entregó detalles sobre el diagnóstico médico del futbolista: "De acuerdo con el parte médico, el futbolista presenta una lesión muscular de grado II del músculo oblicuo interno derecho". La Federación también manifestó sus buenos deseos para la recuperación del juvenil, que tendrá que esperar para volver a vestir la camiseta del combinado nacional.

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Ante esta situación, el entrenador Fredy Hurtado tendrá que modificar sus planes y convocar a otro jugador. "En su lugar, viajará al Mundial Juan José Palacio, jugador del Envigado Fútbol Club que ya venía trabajando con el equipo durante la concentración en Barranquilla", informó la FCF en las últimas horas.



¿Quién es Gorka Abascal?

Gorka Abascal Martínez nació el 1 de octubre de 2010 en Bilbao, España. Tiene raíces colombianas por parte de su madre y comenzó su formación futbolística en el Deusto y posteriormente en el Danok Bat, antes de pasar por las categorías inferiores del Athletic Club de Bilbao.

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En 2025 llegó al Real Madrid, donde continuó su desarrollo como mediocampista. Su talento también despertó el interés de las selecciones juveniles españolas, pero Colombia consiguió incorporarlo a su proceso. Ahora, una lesión le impedirá vivir uno de los desafíos más importantes de su corta carrera.